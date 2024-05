Weitere Preise gingen an die Inderin Payal Kapadia, den Iraner Mohammad Rasoulof und an die Trans-Schauspielerin Karla Sofía Gascón für "Emilia Pérez"

Eine spannende Preisverleihung hat die Jury des Festivals in Cannes unter dem Vorsitz von Greta Gerwig heuer abgeliefert. Nach und nach gingen die Drehbuch-, Jury- und Regiepreise an die Favoriten und bevor Greta Gerwig am Ende die Goldenen Palme vergab, mussten wohl einige Blätter ihre Schlagzeilen wiederholt ändern. Eines wenigstens stand schon im Vorhinein fest: Star Wars-Regisseur George Lucas erhielt wie Meryl Streep die Ehrenpalme für das Lebenswerk.

Als dann die Goldene Palme verkündet wurde, war die Überraschung groß, obwohl Anora vom US-Regisseur Sean Baker im Vorfeld von der Kritik gefeiert worden war. Bakers Geschichte über eine Erotiktänzerin, die eine turbulente Kurzehe mit einem unreifen russischen Millionärssohn eingeht, habe die Jury laut Greta Gerwig bewegt und berührt. Zu Dank verpflichtet ist Baker vor allem seiner energischen Hauptdarstellerin Mikey Madison - und wohl auch Gerwig, die damit dem US-amerikanischen Independentkino, aus dem sie selbst stammt, die Stange gehalten hat.

Überschwengliche Gewinner: Sean Baker und seine Hauptdarstellerin Mikey Madison. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Historischer Gewinn

Der zweithöchste Preis, der Grand Prix, ging an All We Imagine as Light von Payal Kapadia. Ein historischer Gewinn, denn noch nie war eine indische Regisseurin überhaupt in den Wettbewerb des französischen Festivals eingeladen worden. All We Imagine As Light ist ein sensibles Drama über drei Frauenschicksale im Mumbai, das den dokumentarischen Wurzeln der Regisseurin treu bleibt.

Extravagantere Töne schlug Jacques Audiards Kartell-Musical Emilia Pérez an und wurde dafür zweimal belohnt: Mit dem Jurypreis und der Darstellerinnenpalme für sein Ensemble bestehend aus Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana und Popstar Selena Gomez. Es sei ein unglaubliches Jahr für Schauspielerinnen gewesen, deshalb habe sich die Jury entschieden, ein Ensemble auszuzeichnen, sagte Jurorin Lily Gladstone. Eine sichtlich aufgelöste Gascón, die als erste Transfrau in Cannes geehrt wurde, widmete den Preis Transpersonen und ihrem Leid. Die Zeiten ändern sich, so ihre hoffnungsvolle Prognose.

Karla Sofía Gascón nahm die Palme für das Darstellerinnen-Trio in "Emilia Pérez" entgegen. Sie ist die erste ausgezeichnete Transfrau in Cannes. EPA/SEBASTIEN NOGIER

Jesse Plemons und Bodyhorror

Die Palme für die beste männliche Hauptrolle, für die die Auswahl heuer deutlich geringer war, ging verdient an den US-Schauspieler Jesse Plemons. In Yorgos Lanthimos makabrer Komödie Kinds of Kindness verkörpert er drei verschiedene Rollen, die allesamt in paradoxen Situationen des Liebesbeweises gefangen sind.

Die Französin Coralie Fargeat erhielt für den feministischen Bodyhorrorfilm The Substance, der von Publikum und Kritik gefeiert wurde, den Drehbuchpreis. Darin verkörpern Demi Moore und Margaret Qualley kongenial zwei Versionen einer Schauspielerin, die mit dem eigenen Altern und dem Sexismus im Showbusiness ringen. "Beautifully bonkers" nannte Jurymitglied Eva Green das Drehbuch, was sich in etwa mit "schön verblödelt" übersetzen ließe. Fargeat widmete ihren Film den Frauen und forderte eine gemeinsame Revolution gegen Sexismus und Schönheitszwang.

"The Substance"-Filmregisseurin Coralie Fargeat und ihr Star Demi Moore in Cannes. Auch Moore hätte einen Darstellerinnenpreis verdient gehabt. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Spezialpreis an Rasoulof

Miguel Gomez wurde für seine Regieleistung im portugiesischen Wettbewerbsbeitrag Grand Tour belohnt und Mohammad Rasoulof erhielt für den favorisierten iranischen Politthriller The Seed of the Sacred Fig, der erst am Freitagabend mit tosendem Applaus bedacht worden war, nur den Spezialpreis der Jury. Mit seinem unter schwierigsten Umständen entstandenen Film geht der Iraner hart wie nie mit dem Regime in Teheran ins Gericht. The Seed of the Sacred Fig handelt von der Familie eines Richters, der soeben befördert wurde und nun mit der Aufgabe betraut ist, diejenigen zu verurteilen, die wegen des Tods der kurdischstämmigen Iranerin Jina Mahsa Amini auf die Straße gehen. Der Beruf ihres Vaters wird nach und nach zum Dorn im Auge seiner Töchter.

In seiner Dankesrede betonte Rasoulof den Ernst der Lage im Iran. Die Bevölkerung werde in Geiselhaft genommen, Menschen würden grundlos zu Tode verurteilt. Für Schlagzeilen sorgte Rasoulof jüngst, weil nach einer Verurteilung kurz vor der Filmpremiere illegal aus dem Iran geflohen ist. Da sein Name wegen früherer Verhaftungen durch das Regime nicht mit dem Filmdreh assoziiert werden durfte, wussten seine Darsteller nicht, in wessen Film sie mitspielen. Das Material wurde nach Europa geschmuggelt, dort kam es zu Schnitt und Postproduktion. Die Schauspielerinnen, die die Töchter in The Seed of the Sacred Fig verkörperten, waren ebenfalls in Cannes, die Darsteller der Eltern, Missagh Zareh und Soheila Golestani, wurden im Iran festgehalten. Rasoulof hielt ihnen zu Ehren immer wieder Fotos in die Kamera.

Die Schauspielerinnen Setareh Maleki und Mahsa Rostami halten gemeinsam mit dem Regisseur Mohammad Rasoulof Bilder ihrer im Iran festgehaltenen Co-Stars in die Kamera: Missagh Zareh und Soheila Golestani. AFP/VALERY HACHE

Und die Palme Dog?

Im Wettbewerb Un Certain Regard wurde der Film Black Dog des chinesischen Regisseurs Guan Hu ausgezeichnet, den Große Hunde-Preis der Jury erhielt Xin, der Windhund, der in Black Dog die Hauptrolle spielt. Die Palme Dog aber, die letztes Jahr an Messi aus dem Goldpalmen-Gewinner Anatomie eines Falls ging, erhielt heuer der Griffon-Mix Kodi aus der französischen Komödie Dog on Trial.

Es war ein abwechslungsreicher Wettbewerb am 77. Festival von Cannes, der 22 Filme über alle Genregrenzen hinweg gezeigt hat. Darunter waren auch zahlreiche namhafte Regielegenden wie Francis Ford Coppola, Paul Schrader oder David Cronenberg. Sie alle gingen indes leer aus, denn die Jury unter Greta Gerwig entschied sich in ihren Preisvergaben für eine jüngere Generation von Autorinnen und Autoren aus aller Welt. (Valerie Dirk, 25.5.2024)