Die Celtics feierten ein 114:111 gegen die Indiana Pacers und führen in der Serie 3:0

Jayson Tatum und die Celtics lagen bereits mit 18 Punkten zurück, holten aber noch den Sieg. USA TODAY Sports via Reuters Con

Rekordmeister Boston Celtics steht auch dank des überragenden Jayson Tatum kurz vor dem Einzug ins Finale der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA. Der Forward verpasste mit 36 Punkten, zehn Rebounds und acht Assists nur knapp das Triple-Double, war aber Garant für den 114:111-Erfolg im dritten Halbfinale bei den Indiana Pacers. Den Celtics genügt beim Play-off-Stand von 3:0 ein weiterer Erfolg zum Weiterkommen. Spiel vier findet am Montagabend in Indianapolis statt.

Boston bewies am Samstagabend Comeback-Qualitäten. Das Team aus Massachusetts lag Mitte des dritten Viertels bereits 18 Punkte zurück, arbeitete sich aber wieder langsam heran. Mit einem 13:2-Lauf in den letzten drei Minuten drehten die Gäste dann die Partie und bleiben damit in den diesjährigen Play-offs auswärts ungeschlagen.

Weitere Stützen beim Sieger waren Jaylen Brown und Al Horford mit 24 bzw. 23 Punkten. "Wir haben ein höllisch gutes Team", sagte Brown nach dem Triumph. Bei den Pacers wurde erneut Tyrese Haliburton schmerzlich vermisst. Der Allstar-Guard fehlte wegen einer Oberschenkelverletzung.

Im zweiten Halbfinale führen die Dallas Mavericks um den slowenischen Superstar Luka Doncic 2:0 gegen die Minnesota Timberwolves. Die Texaner können damit in den kommenden beiden Heimspielen alles klar machen. (sid, red, 26.5.2024)