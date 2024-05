Die Stars gleichen gegen die Oilers aus. IMAGO/Jerome Miron

Die Edmonton Oilers haben im zweiten Halbfinalspiel in der nordamerikanischen Profiliga NHL den Ausgleich kassiert. Im Duell bei den Dallas Stars mussten sich die Oilers mit 1:3 geschlagen geben und gehen mit einem 1:1-Zwischenstand in die dritte Begegnung am Montag in Edmonton.

Nach der Dallas-Führung durch Jamie Benn (4.) glich zunächst Connor Brown postwendend für die Oilers aus (5.). Doch im Schlussdrittel machten Mason Marchment (44.) und Esa Lindell (58.) alles klar für die Stars. Zudem hielt Torhüter Jake Oettinger 28 Schüsse der Oilers.

Zuletzt hatte Edmonton 2022 das Conference Finale erreicht, war dort aber klar am späteren Champion Colorado Avalanche (0:4) gescheitert. Diesmal soll es anders laufen. "Es wird eine enge Geschichte, aber wir fühlen uns in diesen Spielen wohl", sagte Kapitän Connor McDavid.

Im zweiten Halbfinale steht es zwischen den New York Rangers und den Florida Panthers ebenfalls 1:1. Spiel drei findet am Sonntagabend in Sunrise/Florida statt. (sid, red, 26.5.2024)