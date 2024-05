Bei dem Toten handelt es sich um den Ehemann der italienischen Europaabgeordneten und stellvertretenden Vorsitzenden der Kleinpartei Democrazia Cristiana, Francesca Donato. IMAGO/Future Image

Palermo – Italien rätselt über den Tod des Unternehmers Angelo Onorato, Ehemann der italienischen Europaabgeordneten und stellvertretenden Vorsitzenden der Kleinpartei Democrazia Cristiana, Francesca Donato. Der 54-jährige Architekt wurde am Samstagnachmittag tot in seinem Auto in Palermo aufgefunden, in einer Parallelstraße zur Autobahn Palermo-Mazara del Vallo, wo sich Lagerhäuser, Unternehmen und einige Wohnhäuser befinden.

Um seinen Hals trug der Mann ein Plastikband, auf seinem Hemd wurden Blutflecken gefunden. Nach der ersten Untersuchung des Leichnams durch den Gerichtsmediziner soll der Geschäftsmann erstickt sein. Unklar ist, ob es sich um Fremdverschulden handelt. Die Staatsanwaltschaft von Palermo leitete eine Untersuchung ein, eine Autopsie wurde angeordnet.

Prüfung der finanzellen Lage

"Sie haben meinen Mann umgebracht", sagte die EU-Parlamentarierin. Sie war 2019 in den Reihen der Lega zur EU-Parlamentarierin gewählt worden, hatte die Gruppierung von Matteo Salvini danach verlassen und war zu den Christdemokraten gewechselt. Vor zwei Jahren hatte sie erfolglos für den Posten der Bürgermeisterin Palermos kandidiert. Die EU-Parlamentarierin wurde von den Ermittlern lange befragt.

Ersten Berichten zufolge fanden Francesca Donato und ihre Tochter Carolina die Leiche. Die beiden Frauen hatten seit mehreren Stunden nichts mehr von dem Unternehmer gehört und konnten sein Auto über das GPS ihrer Mobiltelefone lokalisieren. Sie waren die ersten, die am Tatort eintrafen und die Leiche entdeckten, wie ein Zeuge berichtete, der die zwei Frauen bei der offenen Autotür schreien sah und die Europaabgeordnete erkannte.

Geprüft wird die finanzielle Lage des Unternehmers. Freunde der Familie berichten, dass der Unternehmer in jüngster Zeit Investitionen getätigt hat, um sein Geschäft zu erweitern und sich einen größeren Marktanteil zu sichern. Francesca Donato hatte Angelo Onorato 1999 geheiratet. Am 24. April hatten sie ihre Silberhochzeit gefeiert. (APA, 26.5.2024)