Kabuso wurde von seiner Besitzerin 2008 adoptiert und entwickelte sich zum Internetstar. Atsuko Sato

Der Shiba Inu-Hund Kabuso, vor allem bekannt als Meme-Vorlage für die Kryptowährung Dogecoin, ist am Freitag, 24. Mai 2024, im Alter von 18 Jahren verstorben, wie dessen Besitzerin Atsuko Sato in einem Blogposting mitteilt. Der japanische Hund hatte laut einem Bericht von IGN an Leukämie und einer Leberkrankheit gelitten.

"Sie ist sehr friedlich ohne Leiden von uns gegangen, als wenn sie einschlafen würde, während sie die Wärme meiner streichelnden Hände spürte", schreibt Sato auf ihrem Blog: "Vielen Dank an euch alle dafür, dass Ihr Kabuso über all die Jahre hinweg so sehr geliebt habt. Ich bin sicher, dass Kabosu der glücklichste Hund der Welt war, und das macht mich zur glücklichsten Hundebesitzerin der Welt".

Vom Foto zur Kryptowährung

Sato, eine japanische Lehrerin, hatte Kabosu im Jahr 2008 adoptiert. Die Hündin wurde im Jahr 2010 zur Internetsensation, als ihre Besitzerin ein Foto von ihr veröffentlichte, auf dem Kabosu verschmitzt zu lächeln schien. Fortan bezeichnete man sie online als "Doge", eine absichtlich falsche Schreibweise des englischen Wortes für "Hund". Bilder der Hündin wurden mit Texten in der Schrift Comic Sans kombiniert, die absichtlich Rechtschreib- und Grammatikfehler enthielten.

Später wurde "Doge" zur Meme-Vorlage für den Dogecoin – eine Meme-Kryptowährung, die von Serienunternehmer Elon Musk zeitweise intensiv beworben wurde. Für wenige Tage änderte das damalige Twitter - heute: X - sogar sein Logo auf das Gesicht der berühmten Hündin. Musks intensives Bewerben der Kryptowährung hatte wiederum auch dazu geführt, dass ihm Insiderhandel mit der Kryptowährung vorgeworfen wurde. (stm, 26.5.2024)