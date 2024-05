Der Verteidiger fliegt in die Flitterwochen, danach möchte er eine Entscheidung treffen. Die Austria hat ihm einen Vertrag angeboten

Dragovic verabschiedete sich bei Roter Stern. IMAGO/Marko Metlas

Belgrad/Wien - Der 100-fache ÖFB-Teamspieler Aleksandar Dragovic hat ein vorliegendes Angebot von der Wiener Austria bestätigt. Er stehe schon länger mit Sport-Vorstand Jürgen Werner und Sportchef Manuel Ortlechner in Kontakt und habe zuletzt ein sehr gutes Gespräch mit Austria-Präsident Kurt Gollowitzer geführt, erklärte Dragovic der "Kronen Zeitung". Noch sei nichts entschieden. "Mit der Austria noch einmal etwas zu schaffen, reizt mich aber sehr."

Dragovic war in der Vergangenheit immer wieder mit der Wiener Austria in Verbindung gebracht worden - jenem Club, bei dem er groß geworden war. Zuletzt hatte der 33-Jährige angekündigt, Roter Stern Belgrad nach drei Jahren und drei Meistertiteln zu verlassen. Er tendiere der Familie wegen stark zu einer Rückkehr in die Heimat, sagte Dragovic der Krone.

Mit seiner Entscheidung will sich der zweiterfolgreichste Titelsammler im Ausland (9x Meister) nach David Alaba noch Zeit lassen. "Ich heirate am Montag, danach geht es einmal in die Flitterwochen, danach werde ich eine Entscheidung treffen. Denn ich bin ehrlich, es gibt auch andere Angebote, es gilt, alles reiflich zu überlegen", erklärte Dragovic.

Sein bisher letztes Länderspiel hat Dragovic im März 2022 gegen Schottland (2:2) bestritten. Es war das Abschiedsspiel von Teamchef Franco Foda. Unter dessen Nachfolger Ralf Rangnick kam der Routinier in der ÖFB-Auswahl nicht mehr zum Zug. Diese Situation tue ihm weh, sagte Dragovic, "denn ich habe immer wahnsinnig gerne für Österreich gespielt, bin daher auch nie aus dem Team zurückgetreten". Seinen "Kumpels" im ÖFB-Team drücke er für die EM fest die Daumen. (APA, red, 26.5.2024)