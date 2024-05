Die Premium-Edition und der Season Pass sind weiterhin kostenpflichtig. Allein das Basisspiel bietet jedoch viele Stunden Beschäftigung. Giants Software

Pflügen, Sähen, Ernten. Dazwischen noch die Tiere füttern. Die Waren anschließend einlagen und verkaufen. Dabei immer die Produktionsketten ebenso wie die Finanzlage im Blick haben. Und auf diese Weise den eigenen Bauernhof schrittweise ausbauen: Die "Landwirtschaftssimulator"-Reihe des Developers und Publishers Giants Software erfreut sich bei Fans großer Beliebtheit.

Und auch im Test des STANDARD kam der jüngste vollwertige Teil der Reihe, der im November 2021 veröffentlichte "Landwirtschaftssimulator 22" gut weg. Beim 2023 veröffentlichten "Landwirtschaftssimulator 23" handelte es lediglich um eine abgespeckte Version für Smartphones und die Nintendo Switch.

Gratis im Epic Store

Nun ist die Windows-Version des "Landwirtschaftssimulator 22" im Epic Store kostenlos erhältlich, beansprucht werden kann das Spiel über diesen Link. Kostenpflichtig sind allerdings weiterhin die Inhalte der Premium-Edition, diverse Add-ons sowie der Season Pass. Allein mit dem Basisspiel können Fans von Simulator-Games jedoch bereits viele Stunden verbringen.

Epic stellt in seinem Store regelmäßig Spiele kostenlos zur Verfügung. Parallel dazu ist der "Landwirtschaftsimulator 22" bereitzs seit geraumer Zeit in der Konsolen- und in der Cloud-Version in Microsofts Gamepass-Abo enthalten. (stm, 26.5.2024)