Beatrice Chebet läuft über das Ziel zum Weltrekord. IMAGO/Kirby Lee

Eugene (Oregon) - Die Kenianerin Beatrice Chebet hat beim Diamond-League-Meeting in der Leichtathletik in Eugene (USA) den Weltrekord über 10.000 m pulverisiert und auf 28:54,14 Minuten gedrückt. Die Bestmarke war seit 8. Juni 2021 in Hengelo in Händen der Äthiopierin Letesenbet Gidey (29:01,03 Min.) gewesen.

Chebet feierte vor zwei Jahren an gleicher Stelle mit dem Gewinn von WM-Silber über 5.000 m ihren bisher größten internationalen Erfolg. Vor einem Jahr in Budapest wurde sie WM-Dritte über diese Distanz. Bei den Olympischen Spielen in Paris Anfang August will sich Chebet zunächst auch auf die 5.000 Meter konzentrieren, wie sie nach ihrem Weltrekord über die doppelte Distanz sagte.

Bei den Männern gewann der Kenianer Daniel Mateiko die 10.000 m in der Jahresweltbestzeit von 26:50,81 Min. Über 100 m setzte sich der US-Amerikaner Christian Coleman in 9,95 Sek. vor dem Kenianer Ferdinand Omanyala (9,98) durch, über die halbe Stadionrunde Kenneth Bednarek (USA) in 19,89. Sek. Die 110 m Hürden gingen in 13,03 Sek. an Grant Holloway (USA/JWBZ), die 400 m Hürden holte sich Gerald Drummond (CRC) in 48,56 Sek.

Bei den Frauen siegte die Äthiopierin Tsigie Gebreselama über 5.000 m in 14:18,76 Min. (JWBZ), die 1.500 m wurden in 3:53,75 Min. Beute der Äthiopierin Diribe Welteji. (APA, red, 26.5.2024)