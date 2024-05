Die ersten Tester berichten von Ergebnissen, die nicht immer korrekt sind. Youtube Music

Google rollt für die Youtube Music-App auf Android laut einem Bericht des Fachmediums "The Verge" aktuell eine Funktion aus, die als Alternative zum Song-Erkennungstool-Shazam gesehen werden kann. Demnach kann ein Lied nicht nur im Original abgespielt oder gesungen, sondern auch gepfiffen oder gesummt werden, um dieses von der Software erkennen zu lassen.

Verfügt man bereits über das entsprechende Feature, so erscheint ein Wellenform-Logo neben dem Mikrofon-Icon, wenn die Songsuche in der App gestartet wird. Tippt man auf dieses Logo, so kann der Song gesummt werden, damit die Software diesen anschließend erkennt.

Dem Bericht zufolge werden abgespielte Songs von der Software verlässlich und relativ schnell erkannt, beim Summen kam es im ersten Test jedoch noch zu Fehlern in der Erkennung. So wurde "Fumblin’ With the Blues" von Tom Waits zum Beispiel als ein Bollywoodsong interpretiert. Beobachtern zufolge wird die Funktion ebenfalls in der iOS-App von Youtube Music getestet, der Rollout könne dort also kurze Zeit später starten. (red, 26.5.2024)