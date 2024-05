Nach letzter, von Kreuzbandriss geprägter Saison in Altach scheidet der Steirer aus dem Profifußball aus

Prietl war 13 Jahre im Profigeschäft. IMAGO/Thomas Frey

Altach - Der langjährige Deutschland-Legionär Manuel Prietl hat am Wochenende das Ende seiner aktiven Karriere im Profifußball bekanntgegeben. Der 32-jährige Steirer war in der abgelaufenen Saison beim SCR Altach tätig, kam dort wegen eines Kreuzbandrisses aber nur noch zu drei Bundesliga-Einsätzen. Davor spielte der Mittelfeldmann sieben Jahre für Arminia Bielefeld, war dort Kapitän und Stammspieler und schaffte mit dem Club auch den Aufstieg in die deutsche Bundesliga.

Im deutschen Oberhaus absolvierte Prietl von 2020 bis 2022 insgesamt 54 Partien, ehe er mit der Arminia erst in die zweite und dann in die dritte Liga abstieg. "Diese Entscheidung war von vielen Gedanken und Gefühlen begleitet", schrieb Prietl auf Instagram über seinen Rücktritt. "Doch für mich ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, um 'Tschüss' zu sagen." Er sei dankbar und stolz auf 13 Jahre im Profigeschäft. "Diese Zeit war geprägt von unvergessenen Momenten in der Fußballwelt, von Höhen und Tiefen."

Prietl hatte seine Karriere beim SV Gleinstätten begonnen. Von der Landes- bzw. Regionalliga ging es über den damaligen Zweitligisten TSV Hartberg in die Bundesliga zum SV Mattersburg und von dort 2016 nach Bielefeld. Einen Monat nach seinem ablösefreien Wechsel nach Altach zog sich der Routinier im November dann einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Die Altacher hätten ihn laut Sportdirektor Roland Kirchler gerne gehalten, Prietl entschied sich aber für das Karriereende. (APA, 26.5.2024)