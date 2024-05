Die Form passt. AFP/ALAIN JOCARD

Paris - Die Nummern 3, 6 und 10 der ATP-Tennis-Weltrangliste haben am Sonntag zum Start der mit 53,48 Mio. Euro dotierten French Open ihre Auftakthürden gemeistert. Carlos Alcaraz ließ dem US-Amerikaner J.J. Wolf beim 6:1,6:2,6:1 keine Chance. Von seiner Verletzung am rechten Unterarm im Vorfeld war nichts zu bemerken. Andrej Rublew hatte mit Daniel Taro (JPN) weit mehr Mühe und siegte nach 3:11 Stunden mit 6:2,6:7(3),6:3,7:5. Grigor Dimitrow kam sicher in drei Sets weiter.

Nur vier Games gab Alcaraz, der im Vorjahr im Halbfinale gegen Novak Djokovic von Krämpfen beeinträchtigt war und dann verlor, ab und benötigte 1:51 Stunden für die erste Runde. "Ich bin glücklich, wieder zurück zu sein, und wieder Wettkämpfe zu spielen. Es war ein schwieriger Monat für mich", sagte Alcaraz zum Publikum. Seine Verletzung, die ihn zum Verzicht auf die Turniere in Monte Carlo, Barcelona und Rom gezwungen hatte, dürfte er gut überstanden haben. "Ich habe alles getan, damit ich hier hundertprozentig bereit sein kann."

Alcaraz konnte sein Match im dritten Satz auf dem Court Philippe Chatrier bereits unter geschlossenem Dach vollenden. Denn schon am ersten Tag des zweiten Grand-Slam-Turniers des Jahres stellte sich auch schon der Regen ein. Und dieser sorgte auch für einige Verzögerungen - betroffen davon war auch Österreichs Nummer 1, Sebastian Ofner. Sein Match gegen Terence Atmane (FRA) war als viertes nach 11.00 Uhr auf Court 6 angesetzt. Um 16.45 war das zweite, eine Frauen-Partie, im dritten Satz immer noch unterbrochen und danach war noch ein Herrenmatch angesetzt. Frankreichs große Hoffnung Ugo Humbert (Nr. 17) scheiterte in vier Sätzen am Italiener Lorenzo Sonego.

Ungesetzt, aber deswegen nicht weniger bekannt, hat sich die Ex-Weltranglisten-Erste Naomi Osaka aus Japan in die zweite Runde gekämpft. Sie hatte beim 6:1,4:6,7:5 über die Italienerin Lucia Bronzetti einige Mühe. Sicher weiter kam bei den Frauen auch Ex-Paris-Siegerin Jelena Ostapenko. Die Lettin setzte sich gegen die Rumänin Jacqueline Cristian 6:4,7:5 durch. Bemerkenswert bei dieser Partie auf dem Court Suzanne Lenglen: Bei einsetzendem Regen im Finish wurde das brandneue Dach auf dem zweitgrößten Platz der riesigen Anlage im Westen von Paris geschlossen. Die sehenswerte Konstruktion konnte einfach während des Matches zum Einsatz kommen. (APA, 26.5.2024)