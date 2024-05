Helle Aufregung bei den kleinen Rotschwänzchen: Futter ist im Anflug. (Belichtungszeit 1/500 Sek., Blende f5, Lichtempfindlichkeit ISO 3200, Brennweite 300 mm, Crop) Michael Simoner

Am Anfang war der Hunger. Irgendwann einmal waren wir alle kleine Schreihälse, die nur eines im Sinn hatten: Futter. Fünf kreischende Nimmersatts haben sich derzeit im Hof bei den Schwiegereltern im Südburgenland eingenistet. Es handelt sich um Nachwuchs bei den Hausrotschwänzchen (Phoenicurus ochruros). Die Fütterung läuft auf Hochtouren.

Im Gegensatz zu den Blaumeisen, deren Familienzuwachs ich unlängst hier beschrieben habe (und der inzwischen ausgeflogen ist), richten sich Rotschwänzchen nicht in geschlossenen Nistkästen ein. Als Nischenbrüter bevorzugen sie geschützte, eher dunkle Ecken mit oben offener Einflugschneise. In unserem Fall ist das ein Schacht über einem Schaltkasten im überdachten Zugang zu einer Werkstatt. Das Nest ist also bestens vor Regen und Hagel geschützt. Gerippte Kabelschläuche im Hintergrund verleihen der Kinderstube den Charm von Industrial Design. Die Fünflinge stehen beziehungsweise hocken gewissermaßen unter Strom.

Flugmodus vergessen

Sind die Erwachsenen gerade beim Futterholen, ducken sich die kleinen grauen Küken ins Nest hinein und sind nahezu unsichtbar. Nach und nach lugen sie neugierig hervor, wie ich durchs Tele beobachten konnte. Just in diesem Moment läutete mein Smartphone in der Hosentasche. Klingelton: Sympathy for the Devil von den Rolling Stones. Die Nesthocker sind natürlich sofort untergetaucht. Ein Kardinalfehler bei der Vogelbeobachtung, wie ich beschämt zugeben muss. Das nächste Mal nehm ich einen Song von den Birds. Scherzerl! Dass ich vergessen hatte, den Flugmodus zu aktivieren, hat mich wirklich geärgert. Gerade auf verdächtige Geräusche reagieren junge Vogerln sehr sensibel.

Insekten und Beeren

Spätestens wenn die Eltern mit vertrauten Tik-Lauten und kurzen Rufen vom Essenholen zurückkommen, werden die Köpfe aber wieder aus dem Nest gestreckt. Bei Blickkontakt mit Mama oder Papa gibt es kein Halten mehr, die Rotschwanzerln reißen die Schnäbel auf und schreien um die Wette. Die Innenseite der noch weichen Schnäbel und der Schlund sind leuchtend gelb und orangefarben. Angeblich hilft das den Altvögeln, beim Füttern genau ins Ziel zu treffen. Lustigerweise bewegen sich die aufgerissenen Schnäbel immer synchron – von links nach rechts, von oben nach unten, je nachdem auf welcher Route die Eltern angeflogen kommen.

Die Nestlingszeit der Rotschwanzerln dauert gut zweieinhalb Wochen. In dieser Zeit werden in den fünf hungrigen Mäulern tausende Kleininsekten wie Spinnen, Larven, Käfer und Schmetterlinge verschwinden. Als Angehörige der Familie der Fliegenschnäpper sind Rotschwänze äußerst geschickte Jäger, oft kehren sie mit mehreren Beutetieren im Schnabel zurück zum Nest. Manchmal auch mit einer dicken Raupe. Und zwischendurch gibt es immer wieder Beeren. Ich konnte beobachten, wie ein Nestling sich damit plagte, eine ganze Brombeere hinunterzuwürgen. Dass die schon reif sind, wusste ich gar nicht.

Zweigeteilter Magen

Erwachsene Rotschwänzchen können zwar allzu große Beutetiere mit dem Schnabel in fressbare Happen zerteilen. Aber Mahlzeiten werden prinzipiell einfach verschlungen. Alle Vögel haben einen phänomenalen, zweigeteilten Magen. Im ersten Teil, dem sogenannten Drüsenmagen, werden die Brocken mit Verdauungssäften (Salzsäure!) durchsetzt. Der zweite Magen, der Muskelmagen, tut das, was wir mit unseren Zähnen erledigen: die Nahrung zermalmen. Deswegen wird er auch Kaumagen genannt.

Wenn die Nestlinge aufs Klo müssen, drehen sie sich um und machen ihr Geschäft am äußersten Nestrand. Die gar nicht so kleinen weißen Würstel, bestehend aus Kot und Urinpaste, werden umgehend von den Eltern entsorgt. Rotschwänzchen lernen also von Anfang an, keine Nestbeschmutzer zu sein. (Michael Simoner, 29.5.2024)

Das Nest befindet sich in einem Kabelschacht unter Stromleitungen. Fünf Mäuler müssen gestopft werden. (1/500 Sek., f4, ISO 2000, 300 mm, Crop) Michael Simoner

Bevor das Futter mit Haxen verteilt wird, prüft das Rotschwänzchen, ob in der Umgebung Gefahr lauert. (1/500 Sek., f5, ISO 1800, 300 mm, Crop) Michael Simoner

Synchrones Schnabelaufreißen. Alles Gute kommt mal von rechts oben ... (1/500 Sek., f5, ISO 2800, 300 mm, Crop) Michael Simoner

... und mal von links oben. (1/500 Sek., f5.6, ISO 5000, 300 mm + 1,4-Telekonverter, Crop) Michael Simoner

Das Rotschwänzchen scheint zu überlegen, wer an der Reihe ist. (1/500 Sek., f8, ISO 2500, 300 mm + 1,7-Telekonverter, Belichtungskorrektur +1, Crop) Michael Simoner

Und es platziert dann zielsicher das Futter in einem weit aufgerissenen Schnabel. (1/500 Sek., f8, ISO 2500, 300 mm + 1,7-Telekonverter, Belichtungskorrektur +1, Crop) Michael Simoner

Doch das Betteln um Leckerbissen nimmt kein Ende. Die Rotschwanzerl-Hydra wird gut zweieinhalb Wochen durchgefüttert. (1/500 Sek., f8, ISO 2500, 300 mm + 1,7-Telekonverter, Belichtungskorrektur +1, Crop) Michael Simoner

Rotschwänzchen machen ihrer Familie der Fliegenschnäpper alle Ehre. Meist sammeln sie mehrere Beutetiere, bevor sie zum Nest zurückkehren. (1/800 Sek., f4, ISO 900, 300 mm) Michael Simoner

Echt fett! Manchmal erwischt das Rotschwänzchen auch eine dicke Raupe. (1/500 Sek., f4, ISO 100, 300 mm, Crop) Michael Simoner

Zu einer ausgewogenen Kost gehört auch Pflanzliches. Hier bekommt der Nestling eine Brombeere in den Schlund. (1/500 Sek., f8, ISO 2500, 300 mm + 1,7-Telekonverter, Crop) Michael Simoner