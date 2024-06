Frederic Schmollgruber ist Uhrmachermeister. Er verrät, warum er beim Arbeiten sehr tief sitzt und wie man Schmuck am besten reinigt

In dem Geschäft in Wien werden Uhren und Schmuck verkauft. DER STANDARD/Christina Rebhahn-Roither

Während seiner Ausbildung hat Frederic Schmollgruber eine Pendeluhr gebaut. Doch das Herstellen von Uhren gehört laut dem Uhrmachermeister meist gar nicht zu den alltäglichen Aufgaben eines Uhrmachers. "Es gibt ganz wenige in Österreich, die wirklich produzieren", erklärt Schmollgruber. Der Großteil der Uhrmacher sei für Servicetätigkeiten zuständig. Während er spricht, ticken im Hintergrund Uhren vor sich hin, ab und an ertönen auch lautere Schläge.

Gemeinsam mit seiner Schwester leitet Frederic Schmollgruber, Jahrgang 1996, den Wiener Standort des Familienunternehmens Juwelier Schmollgruber, das in Oberösterreich seinen Ausgang nahm und auf Schmuck und Uhren spezialisiert ist. Hier in Wien finden sowohl Verkauf als auch Servicearbeiten und Reparaturen statt.

Uhrmacher Frederic Schmollgruber nimmt ein Uhrwerk unter die Lupe. DER STANDARD/Christina Rebhahn-Roither

In Zeiten von Smartphones, die nicht nur zur Kommunikation dienen, sondern auch die Uhrzeit anzeigen, ist der Uhrmacher überzeugt: "Die Stellung der Uhr hat sich stark verändert. Man braucht sie heutzutage nicht mehr nur zum Ablesen der Zeit, sie ist vielmehr ein Schmuckstück." Eine Uhr könne Statussymbol sein wie auch Faszination ausüben für die Technik, die dahintersteckt. "Es gibt schon viele Leute, die einen sehr hohen Stellenwert in der Uhr sehen, aber hauptsächlich aus ästhetischen Gründen", sagt Schmollgruber, der selbst eine Uhr am Handgelenk trägt. Aktuell sieht er einen Trend hin zu kleineren Uhren sowie zu Vintage-Modellen. Abgleitet von seinem Beruf gibt der Uhrmacher drei Tipps, die auch für Laien praktisch sein können:

1. Magnetfelder können Uhren beeinflussen

"Auf eine mechanische Uhr haben Magnetfelder einen sehr starken Einfluss. Heutzutage haben wir mit Induktionsherden teilweise das Problem, dass gerade filigrane Uhren sehr stark auf dieses Magnetfeld reagieren. Man sollte daher aufpassen wenn man mit Induktionsherden kocht.

Eine mechanische Uhr geht generell immer ein bisschen vor oder nach, plus/minus fünf bis zehn Sekunden. Teilweise kommen aber Kunden mit einer oder zwei Minuten Vorgang pro Tag. Das spürt man dann schon sehr stark. Wenn auffällt, dass die mechanische Uhr extrem stark vor oder nachgeht, kann man sie entmagnetisieren lassen. Das kann man bei fast jedem Uhrmacher machen lassen."

2. Wie man Schmuck am besten reinigt

"Goldketten oder Brillantschmuck kann man mit Seifenlauge und einer feinen Bürste putzen. So lassen sich einfach Hautreste und Staubpartikel entfernen. Das kann man auch als Laie machen.

Wenn ein Ring nicht mehr runtergeht, kann man auch Seife raufgeben, das funktioniert immer. Falls man nervös ist und panisch wird, dann lieber mal warten, weil dann natürlich auch alles anschwillt. Also einfach Ruhe bewahren, Seife und Wasser draufgeben, dann flutscht das normalerweise wirklich gut drüber."

3. Tief sitzen bei filigranen Arbeiten

"Wenn man tiefer unten sitzt, kommt das Licht von oben. Ich blicke dann von der Seite in ein Uhrwerk und verblocke das Licht nicht von oben. Man hat auch eine viel ruhigere Hand, wenn sie aufliegt, als wenn man in der Luft arbeitet. Das könnte vielleicht auch praktisch sein, wenn man eine Kette entwirren möchte.

Frederic Schmollgruber sitzt sehr tief, wenn er an Uhren arbeitet. DER STANDARD/Christina Rebhahn-Roither

Uhrmacher versuchen so aufrecht wie möglich dazusitzen. Die Haltung ist das Wichtigste, wenn man viel am Werktisch sitzt. Selbst wenn man tief sitzt, ist es aber trotzdem eine spezielle Körperhaltung, wenn man die Hände so weit oben hat. Deswegen muss man gerade als Uhrmacher schauen, dass man den Rücken fit hält und Ausgleichsübungen macht." (Christina Rebhahn-Roither, 17.6.2024)