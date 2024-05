Sonntag Abend macht sich bei mir vorm Wochenstart immer eine etwas negative oder frustrierte Stimmung breit. Mein Job ist ok, aber mir wäre schon deutlich lieber, wenn ich ihn nicht machen müsste. Freitags verdränge ich meist etwaige Probleme die in der vergangenen Woche aufgetreten sind in der Vorfreude aufs Wochenende, aber Sonntag drängen sich die Themen wieder in den Vordergrund.