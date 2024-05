Den Eintopf, den die KPÖ in der Kremser Fußgängerzone ausschenkt, riecht man schon von weitem, aber Helmut Brandstätter hat mehr Gusto auf Konfrontation. Er sei zu oft in der DDR gewesen, um dem Kommunismus etwas abgewinnen zu können, sagt der Neos-Mandatar zum dunkelroten Wahlkampfteam. "Was der Kommunismus angerichtet hat, war erschreckend!", ruft Brandstätter. "Ja, aber das gilt für den Kapitalismus auch!", entgegnet der Mann hinter der Budl mit dem Essen. Auch ihm ist die Lust an der Auseinandersetzung anzusehen. Zuvor schon hat er Brandstätter in süffisanten Ton wissen lassen, dass die KPÖ in Krems dreimal so viele Gemeinderatssitze hat wie die Neos (nämlich drei).

In der Kremser Fußgängerzone trifft Helmut Brandstätter auf KPÖ-Spitzenkandidaten Günther Hopfgartner. Die Konfrontation nutzt beiden. Florian Sulzer

Es ist der kommunistische EU-Spitzenkandidat Günther Hopfgartner, der mit einem Lächeln Ruhe in die Situation bringt. Brandstätter fragt ihn: "Warum können Sie nicht sagen, dass die DDR ein Schreckensregime war?" Hopfgartner sagt: "Da sind wir uns total einig." Brandstätter ist zufrieden: "Na, wenn wir uns einig sind, können wir ja weitergehen." Und tut genau das. Das Aufeinanderprallen von wirtschaftsliberaler Europaliebe und kommunistischer EU-Kritik nutzte beiden Seiten zur Schärfung ihres Profils. Aber länger als nötig muss man sich den Streit auch nicht antun.

"Eine Charakterprobe"

Es ist das einzige Mal an diesem Tag, dass Brandstätter, Spitzenkandidat der Neos für die Wahl zum Europäischen Parlament, richtig Gegenwind bekommt. Die meisten Leute nehmen die Flyer, die er ihnen mit den Worten "Grüß Gott, EU-Wahl am 9. Juni, darf ich Ihnen etwas mitgeben?" in die Hand drückt. Wenn die Leute Kinder dabeihaben, hängt Brandstätter an den Satz noch ein "Für die nächsten Generationen!" an. Einige Leute lehnen die Wahlwerbung ab, gehen schnell weiter, aber niemand ist ungut. Und viele gehen bei Brandstätters Wahlkampftag aktiv auf den früheren Kurier-Chefredakteur zu. Einige kennen ihn auch noch aus seiner Zeit beim ORF in den 80ern und 90ern. Man kennt Brandstätters Gesicht. Auch deshalb ist er Spitzenkandidat.

Die Neos positionieren sich klar proeuropäisch. Sogar die Parteifarbe verschwindet in diesem Wahlkampf oft zugunsten der Farben der Union. Florian Sulzer

Wer Brandstätter mag, sucht den Kontakt, sagt etwas Nettes. Wer Brandstätter nicht mag, geht ihm aus dem Weg. Den ganzen Tag durch die Gegend laufen und hören, dass man seine Sache gut macht – dabei nicht abzuheben, "das ist eine Charakterprobe", sagt Brandstätter. Es wäre ein Fehler, den Zuspruch auf der Straße überzuinterpretieren: Ins Gespräch komme er mit Neos-Kritischen ja so gut wie gar nicht.

"What a shame!"

Mit EU-Gegnern auch nicht. Tatsächlich lässt die Partei keinerlei Zweifel daran entstehen, wofür sie im Europawahlkampf steht: für die EU. Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer tragen Kapuzenpullis in Europäische-Flagge-Optik und haben Stoffsackerln mit der Aufschrift "I'm in a relationsship with the EU" um die Schulter gehängt, darin stecken etwa Papierreisepässe der "Vereinigten Staaten von Europa". Selbst das Auto, mit dem Brandstätter unterwegs ist, strahlt nicht in Neos-Pink, sondern in Blau und Gelb.

Gut für die Neos: In Krems ist viel los. Schlecht für die Neos: Viele der Leute sind Touristen, deren Donaukreuzfahrtschiff gerade in der Wachau angelegt hat. Brandstätter hört oft ein "Ich bin nicht von hier!". Zwei Männer, die Brandstätter anspricht, geben sich als Ire und Engländer zu erkennen. "So you're in the EU and you're not!", stellt Brandstätter fest. Richtig, sagt der Ire. "What a shame!", ruft Brandstätter. Er sei aber überzeugt, dass die Briten wieder in die Union zurückkehren werden, gibt er den beiden mit.

Ja, aber

Die Neos wollen bei der Wahl am 9. Juni ein zweites Mandat dazugewinnen. Bisher sitzt mit Claudia Gamon eine einzige pinke Mandatarin in Brüssel und Straßburg, sie kehrt nach dieser Periode nach Vorarlberg zurück. Künftig sollen es mit Brandstätter und der Listenzweiten Anna Stürgkh zwei EU-Abgeordnete für die Neos sein. Die Partei hofft, mit ihrem konsequent proeuropäischen Kurs auch konservative Wählerinnen und Wähler zu erreichen, die von der "Europa, aber"-Kampagne der ÖVP abgeschreckt sind. Viele der Menschen, mit denen Brandstätter im Wahlkampf spricht, sagen allerdings genau das: Europa sei schon gut – "aber ...".

Oft hört Helmut Brandstätter von Bürgerinnen und Bürgern ein "Ja, aber". Florian Sulzer

Ein Mann in einem Kremser Schanigarten etwa sucht sehr höflich die Diskussion mit Brandstätter: Die EU habe ja, zugegeben, viel Gutes. "Aber eben auch einiges Schlechtes", sagt der Herr bei einem weißen Spritzer. Brandstätter will es genauer wissen, muss aber davor loben: Die Union sei doch der Garant für Frieden in Europa! Der Mann stimmt zu. Für die Wirtschaft ist der freie Handel so wichtig! Kein Einspruch. Aber was stört den Kremser dann? "Man kann doch nicht alles vereinheitlichen zwischen Schweden und Spanien! Allein die klimatischen Unterschiede!" Das Argument mit dem Wetter überzeugt Brandstätter nicht. Und auch der kritische Bürger will ihm seine Stimme nicht versprechen. Falls er überhaupt zur Wahl geht. (Sebastian Fellner, 27.5.2024)