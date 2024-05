Wer in den 1970er Jahren aufgewachsen ist, kann sich mit Sicherheit noch an die großen Samstagabend-Shows erinnern und trägt damit auch einen Wissensschatz an große Fernsehunterhalter:nnen mit sich (Peter Frankenfeld, Helmut Zacharias, Mireille Mathieu usw.). Auch österreichische Serien wie etwa "Die liebe Familie" (lief immerhin durch 13 Jahre!) haben durch Kindheit und Jugend begleitet. An welche Fernseh- und auch Radioprogramme erinnert sich das Standardforum gerne?