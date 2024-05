Einem 17-Jährigen in Tirol und zwei 19-Jährigen in Kärnten wurde der Führerschein abgenommen

Ein Probeführerscheinbesitzer in Tirol war bei erlaubten 100 km/h mit 195 km/h unterwegs (Symbolbild). IMAGO/Ulrich Wagner

Wiesing/Krumpendorf – Ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer ist Sonntagabend auf der Tiroler Inntalautobahn (A12) im Bereich Wiesing (Bezirk Schwaz) bei erlaubten 100 km/h mit 195 km/h unterwegs gewesen. Die Autobahnpolizei wurde auf den Raser aufmerksam und hielt ihn am Parkplatz Münster an. Dort wurde ihm der Führerschein abgenommen, das Fahrzeug wurde zudem beschlagnahmt, berichtete die Polizei.

Auch in Kärnten hat die Polizei hat am Sonntagabend die Autos zweier junger Lenker beschlagnahmt. Sie waren viel zu schnell auf der Südautobahn (A2) bei Krumpendorf am Wörthersee unterwegs gewesen. Unter anderem rasten die beiden 19-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Spittal an der Drau mit 153 km/h durch einen Baustellenbereich, teilte die Polizei mit.

Mit 153 km/h durch den Baustellenbereich

Polizisten hatten gegen 17.00 Uhr gesehen, wie die Lenker von zwei nebeneinander fahrenden Autos einander Handzeichen gaben und plötzlich auf eine Geschwindigkeit von 163 km/h beschleunigten. In der 80 km/h-Zone in einem Baustellenbereich waren sie noch mit 153 km/h unterwegs.

Die beiden wurden angehalten. Der Behördenjournaldienst der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land ordnete die vorläufige Beschlagnahme beider Fahrzeuge an, die von zwei Abschleppunternehmen weggebracht wurden. Beiden Lenkern wurde der Führerschein abgenommen. (APA, 27.5.2024)