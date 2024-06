Pro

Gut, man kann sich auch mit Anlauf in die Nesseln setzen. Das haben so Angelegenheiten an sich, wenn es mehr um das Ausziehen als um das Anziehen geht. Aber hier geht es einzig und allein um den sachlichen Argumentationsaustausch. Warum nicht respektvoll ohne T-Shirt sporteln, wenn es einer oder einem danach gelüstet? Es ist bald Sommer, es tut niemandem weh – und das völlig verschwitzte Funktionsleiberl gibt es nicht.

Das Fantastische ist: Man muss auch nicht. Jede Person, die lieber mit der Wäsch auf der Prater-Hauptallee oder entlang des Bodensees joggend lustwandeln will, soll das tun. Natürlich hat es einen Grund, dass Laufrekorde brust- und meist bauchbedeckt erzielt wurden. Das hängt aber mit optimalen, kühlen Temperaturen zusammen.

Oben ohne laufen entbindet freilich nicht vom Prinzip moralischen Handelns. Man kann etwa das T-Shirt auf dem Weg zur Laufstrecke auf Gehwegen noch tragen – und dann, wenn die Schweißperlen rinnen, als Handtuch verwenden. (RONDO, David Krutzler, 1.6.2024)