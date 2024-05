So traf Marko Arnautovic zum zweiten Mal an diesem Abend. REUTERS/Alessandro Garofalo

Verona – ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic hat am Sonntag in der letzten Runde der italienischen Serie A seinen ersten Doppelpack für Inter Mailand erzielt. Der 35-jährige Wiener durfte beim 2:2 (2:2) bei Hellas Verona erst zum fünften Mal in dieser Saison in der Liga von Beginn an spielen – und dankte es Meistertrainer Simone Inzaghi mit Toren in der zehnten Minute und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte.

Die Ligasaison beschloss Arnautovic mit fünf Treffern, dazu war er zweimal in der Champions League erfolgreich. Der 20. Meistertitel für Inter, der zweite für Arnautovic mit den Mailändern nach 2009/10, als er ein junger Reservist war, stand bereits seit April fest. Am Ende lagen die Nerazzurri ganze 19 Punkte vor dem AC Milan.

Ein gutgelaunter Arnautovic. REUTERS/Alessandro Garofalo

Dritter Absteiger neben Salernitana und Sassuolo ist Frosinone. Das Team aus der Region Latium musste sich in der letzten Runde zu Hause Udinese mit 0:1 geschlagen geben. Empoli gelang in einem Herzschlagfinale durch einen 2:1-Heimsieg gegen AS Roma noch der Klassenerhalt. M'Baye Niang war mit einem Tor in der Nachspielzeit der Matchwinner. (APA, 27.5.2024)