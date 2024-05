Der Film "Avant-Drag!" von Fil Ieropoulos ist ein Streifzug durch die queere Szene von Athen. IFFI

Schuld war Christoph Columbus, genauer gesagt das 1992 begangene "Columbus-Jahr": 500 Jahre Eroberung und Kolonialisierung Amerikas boten damals den willkommenen Anlass, um in Innsbruck ein "America Film Festival" ins Leben zu rufen, das lateinamerikanisches Filmschaffen in den Fokus rückte.

Daraus entwickelte sich alsbald das Internationale Filmfestival Innsbruck (IFFI), das bis heute globale Perspektiven abseits der europäisch und US-amerikanisch dominierten Kinolandschaft auf die Leinwand bringt. Am Dienstag eröffnet die 33. Ausgabe, die mit einer eigenen Filmreihe an den 2023 verstorbenen Festivalgründer und langjährigen Leiter Helmut Groschup erinnert.

Repressives Moskauer Klima

Das IFFI blickt außerdem zurück auf das Taschkent-Filmfestival, zwischen 1968 und 1988 international eine der bedeutendsten Plattformen für das Filmschaffen des Globalen Südens. In der Hauptstadt der ehemaligen usbekischen Sowjetrepublik wurden ausschließlich Filme aus den Ländern Afrikas und Asiens, ab 1976 auch Lateinamerikas gezeigt und fern vom repressiven Moskauer Klima Räume für kreativen Austausch geschaffen. Freilich war das Festival auch ein ideologisches Produkt der an geopolitischen Zwecken orientierten sowjetischen Kulturdiplomatie.

Versprochene Völkerfreundschaft

In der von Valeriya Kim und Anna Ladinig kuratierten Taschkent-Retrospektive wirft Zumrad Mirzalieva in einer Montage aus Wochenschauaufnahmen einen kritischen Blick auf die versprochene Völkerfreundschaft (Tashkent 58–88), gezeigt werden auch Festivalbeiträge seit den 60er-Jahren. Ladinig, Festivalleiterin seit 2019, setzt mit dem Blick nach Usbekistan ihren Fokus auf das zentralasiatische Kino fort, will unter der Headline "Enter the Contact Zone" aber auch zur "Reflexion über die gegenwärtige Festivalpraxis in globalen Filmnetzwerken" anregen. Mehr als 65 Filme aus aller Welt stehen bis Sonntag auf dem IFFI-Programm, ausgetragen werden wie gewohnt Spielfilm-, Dokumentarfilm- und Publikumswettbewerb.

Von der kapverdischen Diaspora erzählt der Eröffnungsfilm Manga D'Terra von Basil Da Cunha, der illegal in den Straßen Teherans gedrehte Locarno-Gewinner von 2023, Ali Ahmadzadehs Critical Zone, taucht in die Welt eines Drogendealers ein und zeichnet ein regimekritisches Gesellschaftsporträt im Iran. Aus Found Footage und privaten Aufnahmen besteht der Dokumentarfilm My Stolen Planet der iranischen Filmemacherin Farahnaz Sharifi, der seine Weltpremiere dieses Jahr im Berlinale-Panorama erlebt hat.

Schwerpunkte gibt es beim IFFI zu indigenem und queerem Kino, unter anderem mit Bruno Jorges im Amazonasgebiet gedrehtem Film The Invention of The Other und Fil Ieropoulos' Streifzug durch die queere Szene von Athen (Avant-Drag!), sowie zu Coming-of-Age-Filmen. Emilija Gašić erzählt in ihrem Langfilmdebüt 78 Days vom Leben dreier Schwestern während der Nato-Bombardierung Serbiens im Frühling 1999. (Ivona Jelčić, 28.5.2024)