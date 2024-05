Glückliche Rangers. IMAGO/Sam Navarro

Fort Lauderdale – In der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL haben die New York Rangers das dritte Spiel in der Finalserie der Eastern Conference am Sonntag (Ortszeit) gegen die Florida Panthers gewonnen und damit die Führung in der "best of seven"-Serie erobert. Beim 5:4-Auswärtssieg nach Verlängerung waren Alexis Lafreniere und Barclay Goodrow die überragenden Akteure, beide erzielten einen Doppelpack. Aufseiten der Gastgeber traf Sam Reinhart zweimal.

Die Rangers gewannen damit zum zweiten Mal in Folge nach Verlängerung und holten sich den Heimvorteil in der Serie zurück. Am Dienstag steht die vierte Partie an, gespielt wird wieder in Florida. (APA/dpa, 27.5.2024)

Play-off-Ergebnis der NHL vom Sonntag (Conference-Finale, "best of seven"):

Eastern Conference:

Florida Panthers - New York Rangers 4:5 n.V. (Stand in der Serie: 1:2)