Klare Gestaltung und starke Aura voller Pointen: Markenzeichen der Auböcks, nun im Mak zu sehen. MAK/Christian Mendez

Es mag zu einem seltenen Habitus geworden sein, dass Söhne das Handwerk ihres Vaters nahezu nahtlos weiterführen. In einer alten Wiener Designdynastie ist aber genau das der Fall: Carl Auböck der Vierte teilt sich nicht nur den Namen mit dem Vater, dem Großvater und dem Urgroßvater, sondern auch die Profession. Er führt die Manufaktur in der Bernardgasse 21, die bald nach ihrer Gründung 1912 in den siebenten Bezirk übersiedelt ist und bis heute Werkstätte Carl Auböck heißt.

Im Kontrast zu der konsequenten Fortsetzung des männlichen Vornamens haben sich die Designs aus den Federn der Blutsverwandten aber weiterentwickelt, wie eine Schau im Wiener Mak jetzt anschaulich nachzeichnet. Rund 400 Objekte, Entwürfe und Prototypen füllen einen Ausstellungsraum und erzählen ohne viele Worte die bewegte Geschichte dreier Auböcks: Carl II., III. und IV. Ersterer hat die Metallwerkstätte seines Vaters Karl I. – damals noch mit K – zu einer Designschmiede umgewandelt. Mit der Übernahme des Sohns beginnt auch der Schwerpunkt von Iconic Auböck, wo vor allem Stücke aus der Zwischenkriegszeit bis hin zu den 80er-Jahren versammelt sind.

Dem Vater den Rücken zugekehrt

Der zweite Carl wurde 1900 geboren und studierte ab 1919 am legendären Weimarer Bauhaus, wo er auf zentrale Akteure des aufstrebenden reduzierten Kunsthandwerks traf, die ihn maßgeblich dazu inspirierten, den schnörkeligen Verzierungstechniken des Vaters den Rücken zuzukehren. Er lernte von Walter Gropius und Johannes Itten und brachte internationale Strömungen nach Wien: Er verflocht Alltagsgegenstände mit surrealistischen Motiven, klare Linienführung verschmolz mit einer fantastischen Formsprache.

Eine metallene Hand wird zum Briefbeschwerer, ein Objekt, das einem lebensgroßen Phallus bemerkenswert ähnlich sieht, enttarnt sich als Schlüsselhalter. Ceci n'est pas une ... Beim Rundgang durch die Ausstellung wird man immer wieder an Marcel Duchamp denken, meint auch Kuratorin Bärbel Vischer.

So gewitzt viele seiner Objekte auch sein möchten, schloss sich Auböck in den Dreißigern aber einer Gruppe an, deren Kunstverständnis nur wenig Spielraum ließ: Anders als etwa Gropius, der 1934 nach London emigrierte, trat Carl II. bereits 1933 der in Österreich noch illegalen NSDAP bei. Seine Arbeiten wurden vom Werkbund präsentiert, der zu jener Zeit der Kontrolle der Nazis unterlag, 1943 nahm er an der Ausstellung Deutsche Werkkunst im Staatlichen Kunstgewerbemuseum, wie das Mak nach dem Anschluss genannt wurde, teil.

Im Mak werden zahlreiche Exponaten der Dynastie Carl Auböck präsentiert. MAK/Christian Mendez

Sein Sohn, der 1924 geborene dritte Carl, fällt in der Schau mit baukastenartigen Möbelkonstruktionen auf. Ein faltbarer Sofatisch, der mit wenigen Kniffen zu einem schmalen Kasten zerlegt werden kann, oder eine durch einen Kreisel in alle Richtungen bewegliche Stehlampe beweisen die technischen Fertigkeiten des Designers, der am MIT studiert hat und mit denen er die bis dato oft schweren, unbeweglichen Objekte der Auböck'schen Werkstätte zu dynamischen Alltagsgegenständen weiterentwickelt.

Mit der Zeit rückt die Wiener Designschmiede immer mehr ins Zentrum internationaler Aufmerksamkeit: In den 80er-Jahren geht der 1954 geborene Architekt und Handwerker in vierter Generation, Carl IV., Kooperationen mit den Luxusmarken Hermès und Tiffany's ein. Für den Juwelierkonzern entwirft er ein einzigartiges Schachspiel aus Silber, in der Zusammenarbeit mit Hermès entsteht eine Edition von aus Horn gefertigten Alltagsgegenständen wie Brieföffner oder Salatbesteck.

Name stimmt zumindest

Nur ein paar der gezeigten Stücke stammen aus den Beständen des Mak, einiges wurde aus privaten Sammlungen herbeigeschafft. Der größte Teil, so erzählt die Kuratorin, kommt aus dem Archiv der Werkstätte im siebenten Bezirk. Dort arbeitet heute neben Carl IV. auch dessen Sohn Carl V. Ob dieser die Schmiede seiner Dynastie ebenso übernimmt, ist noch offen. Der Name stimmt zumindest. (Caroline Schluge, 28.5.2024)