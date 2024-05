Lena Schilling ist als grüne EU-Delegationsleiterin nicht in Stein gemeißelt, der Listenzweite Thomas Waitz hat sich für den Führungsjob ins Spiel gebracht. Die Partei will erst nach der Wahl entscheiden

EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling und Listenzweiter Thomas Waitz beim Bundeskongress im Februar, auf dem die EU-Wahlliste der Grünen beschlossen wurde. APA/ERWIN SCHERIAU

An Lena Schilling scheiden sich die Geister: Seit DER STANDARD erstmals Vorwürfe gegen die EU-Spitzenkandidatin der Grünen veröffentlicht hat, sehen die einen sie als Opfer einer Kampagne ihres früheren linken Umfeldes, andere als eine Person, die bereits in jungen Jahren viel verbrannte Erde hinterlassen habe und charakterlich nicht als künftige Politikerin oder gar Spitzenkandidatin tauge. An anderer Stelle hingegen herrscht Einigkeit, nämlich dass der Listenzweite Thomas Waitz wirklich gar nichts für die grünen Turbulenzen könne. Dennoch sei er es, der nun um sein Mandat zittern müsse.

Böse Worte hat Waitz über Schilling bislang keine verloren, im Gegenteil. Erst am Wochenende betonte der Biobauer und Co-Vorsitzende der Europäischen Grünen in einem Interview in der ORF-Sendung Hohes Haus, dass Schilling seine Unterstützung und er keinen Grund habe, an ihrer Glaubwürdigkeit zu zweifeln. Aufhorchen ließ Waitz in dem Interview aber, als er sich als künftiger Delegationsleiter ins Spiel brachte. "Ich biete mich dafür gerne an", sagte er. Mit der Erfahrung und den Netzwerken, die er mitbringen würde, könne er "hier gut beitragen". Allerdings sei das eine Frage, die nach der Wahl geklärt werden müsse.

Entscheidung nach der Wahl

Völlig aus heiterem Himmel kommt Waitz' Vorstoß nicht. Denn tatsächlich dürfte die Frage, wer denn die grüne Delegation im EU-Parlament anführen wird, noch nicht geklärt sein. "Wir werden jetzt die Wahl und das Ergebnis abwarten und danach gemeinsam die nächsten Schritte überlegen", heißt es auf STANDARD-Anfrage seitens der Grünen. Die Partei weist in ihrer Stellungnahme außerdem darauf hin, dass im Jahr 2019 Monika Vana als Listendritte Delegationsleiterin wurde. EU-Spitzenkandidat war damals Parteichef Werner Kogler, der sein Mandat dann aber nicht annahm, um als Spitzenkandidat in die Nationalratswahl zu ziehen. Statt die Listenzweite und Quereinsteigerin Sarah Wiener zur Delegationsleiterin zu machen, übernahm die erfahrenere Vana den Job.

Es ist also durchaus denkbar, dass mit Waitz jene Person die Delegationsleitung übernimmt, die mehr Erfahrung mitbringt. Vorausgesetzt die Partei, die zuletzt mit drei Abgeordneten im EU-Parlament vertreten war, erringt zumindest zwei Mandate. Das Ergebnis einer Umfrage zur EU-Wahl vom Wochenende kann die Grünen hoffen lassen: Diese bescheinigt der Partei zwar Verluste, aber keinen freien Fall. Laut der von Peter Hajek für die TV-Sender ATV und Puls 24 durchgeführten Erhebung liegen die Grünen nunmehr bei zehn Prozent, im Vergleich zu November bedeutet das ein Minus von zwei Prozentpunkten. 2019 erreichten die Grünen 14,08 Prozent der Stimmen und schafften damit ein fulminantes Comeback, nachdem sie 2017 aus dem Nationalrat geflogen waren.

Kampf um Vorzugsstimmen

Und dann wäre da noch die Sache mit den Vorzugsstimmen. Für eine Vorreihung müssen fünf Prozent der Wählerinnen und Wähler einer Partei einem Kandidaten die Vorzugsstimme geben. Wobei, ob mit oder ohne zahlreiche Vorzugsstimmen: Waitz werde im Europäischen Parlament für die österreichischen Grünen in jedem Fall eine führende Rolle spielen. Damit rechnet der Politikberater Thomas Hofer: "Ich gehe davon aus, dass Thomas Waitz die Delegationsleitung übernehmen wird. Er bringt die notwendige Erfahrung, Kompetenz und Netzwerke mit." Das Motiv, warum Waitz nicht von sich aus einen Vorzugsstimmenwahlkampf führen möchte, liege auf der Hand: Ein interner Wahlkampf sei für die Grünen gegenwärtig kontraproduktiv, das würde die "Causa Schilling" nur zusätzlich befeuern.

Vorzugsstimmenwahlkämpfe seien für Parteien grundsätzlich zweischneidig. Zum einen schaffen sie zwar zusätzliche Motivation in den Parteien durch die Mobilisierung für einzelne Kandidatinnen oder Kandidaten. "Andererseits aber können sie durch die interne Konkurrenz Unruhe in die Parteien bringen", sagt Hofer. Entsprechende Erfahrungen habe die ÖVP zuletzt machen müssen. Wie der letzte Wahlkampf zwischen Karoline Edtstadler und Othmar Karas gezeigt habe. Zudem kosten derartige Einzelwahlkämpfe eine Partei "viel zu viel Geld", sagt Hofer.

Bei den Grünen sei aktuell jedenfalls nicht ausgeschlossen, dass nicht nur Waitz, sondern auch Schilling hohe Werte bei den Vorzugsstimmen bekommen könnte. Da würden womöglich Teile der Partei und vielleicht auch Personen darüber hinaus in einer Art "Jetzt erst recht"-Stimmung oder mit dem Mitleidsargument "Das kann man der jungen Frau doch nicht antun" für Schilling votieren, sagt Hofer. (Walter Müller, Sandra Schieder, 27.5.2024)