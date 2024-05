David Kickert beim erfolgreichen Fischen gegen den Schweizer Philipp Kurashev. IMAGO/Michal Kamaryt

Prag – Mit Platz zehn hat Österreichs Eishockeyteam bei der am Sonntag zu Ende gegangenen Weltmeisterschaft in Tschechien das beste Ergebnis seit 21 Jahren geschafft. Die guten Leistungen schlugen sich auch in starken Offensivstatistiken nieder, das Unterzahlspiel klappte dagegen nicht wie erhofft. Bei den Fans war die ÖEHV-Auswahl eine der beliebtesten Mannschaften. In der Weltrangliste verbesserte sich Österreich um drei Plätze auf Rang 13.

109.606 Zuschauer haben die sieben Österreich-Spiele in der O2-Arena von Prag verfolgt. Mit einem Schnitt von 15.658 Zuschauern liegt man damit auf Platz vier hinter Gastgeber Tschechien, dem entthronten Weltmeister Kanada und Großbritannien.

Überzeugt hat die Mannschaft von Teamchef Roger Bader vor allem offensiv. Mit einer Trefferquote von 13,82 Prozent (21 Tore bei 152 Schüssen) war Österreich die zweit-effizienteste Mannschaft im Torabschluss hinter Deutschland (15,91). Im Powerplay lag man mit einer Quote von 26,32 Prozent (5 Tore bei 19 Überzahlspielen) auf Platz fünf. Gute Werte wies auch Torhüter David Kickert auf, der sich mit einer Fangquote von 90,48 Prozent auf Position sechs fand.

Eine frühere Stärke, das Unterzahl-Spiel, funktionierte dagegen nicht. Mit zehn Gegentoren bei 24 Unterzahl-Spielen (58,33 Prozent Penalty-Killing) war Österreich das schwächste Team bei einem Mann weniger auf dem Eis.

Schweiz mehrfach ausgezeichnet

Die Schweizer haben zwar Gold verpasst, aber viele Ehrungen abgeräumt: der Vizeweltmeister hat nach der 0:2-Niederlage im Finale gegen Gastgeber Tschechien sogar die meisten Auszeichnungen erhalten. NHL-Torjäger Kevin Fiala, der mit sieben Treffern und sechs Vorlagen den zweiten Platz in der Scorerwertung hinter dem Amerikaner Matt Boldy (6+8) belegte, wurde von den Journalisten zum besten Spieler des Turniers gekürt.

Zudem war der 27-Jährige der Los Angeles Kings für das Direktorat des Weltverbandes IIHF der beste Stürmer der WM, sein Landsmann Roman Josi überzeugte als bester Verteidiger. Weltmeister Lukas Dostal wurde als bester Torwart ausgezeichnet. Ins All-Star-Team wählten die Journalisten neben dem Trio den schwedischen Starverteidiger Erik Karlsson, den Kanadier Dylan Cozens, mit neun Treffern Torschützenkönig, und den tschechischen Kapitän Roman Cervenka. (APA, sid, red, 27.5.2024)