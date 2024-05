Die Straßenbahn war nach dem Unfall noch fahrfähig, der Bus musste abgeschleppt werden. APA/FELIX NEUMANN

Graz – Bei einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Linienbus sind in Graz am Montag gegen 7 Uhr neun Menschen verletzt worden, hieß es seitens der Polizei. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung zwischen der Theodor-Körner-Straße und der Rottalgasse. Laut Holding Graz dürfte der Bus nach rechts abgebogen und dabei mit der Tram zusammengestoßen sein. Die Straßenbahn war nach dem Unfall fahrfähig und konnte bereits ein Stück zurückfahren. Der Bus musste am Vormittag vermutlich wegen eines Achsbruchs abgeschleppt werden.

Die Straße blieb zwei Stunden lang für den Verkehr gesperrt. Die Sperre wurde mittlerweile beendet. Für die Straßenbahnlinien 3 und 5 wurde zwischen Jakominiplatz und Andritz ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Buslinien 41 und 62 mussten umgeleitet werden. (APA, 27.5.2024)