Das Hohe Haus in Straßburg fungiert gemeinsam mit dem Rat als Gesetzgebungsorgan der Union. Der STANDARD gibt einen visuellen Überblick über die abgelaufene Legislaturperiode

Das EU-Parlament in Straßburg EPA/RONALD WITTEK

Am Sonntag stimmen wir über die Zusammensetzung des zehnten EU-Parlaments ab. 720 Sitze sind diesmal zu vergeben, und die Abgeordneten, die bis 2029 in Straßburg darauf Platz nehmen werden, haben vielfältige Aufgaben. In Ausschüssen erarbeiten sie Vorlagen für Gesetzestexte, und in Debatten versuchen sie, das Plenum von ihren Argumenten zu überzeugen. Ihre folgenreichste Tätigkeit ist freilich die Abstimmung über Rechtsvorschriften.

Mehr als 19.200 Abstimmungen wurden in der vergangenen Gesetzgebungsperiode vom digitalen System erfasst. Bürgerfreundlich veröffentlicht werden die Daten allerdings nicht. Deshalb haben Till Prochaska und Linus Hagemann, Studierende des Potsdamer Hasso-Plattner-Instituts, 2021 die Plattform howtheyvote.eu entwickelt. Die Datenbank bringt Ordnung in den Wulst, erlaubt eine Volltextsuche und diente als Basis für alle Auswertungen, die Sie in den folgenden Grafiken finden.

Woher die Fraktionsmitglieder kamen

Hunderte nationale Parteien haben sich im EU-Parlament zu sieben Fraktionen zusammengeschlossen, um die Kräfte zu bündeln: Christdemokraten (EVP), Sozialdemokraten (S&D), Konservative und Reformer (EKR), Liberale (Renew Europe), Linke (GUE/NGL), Grüne (Grüne/EFA) und Rechte (ID). Daneben gibt es noch die Fraktionslosen. Diese Grafik zeigt, wie sich die 751 Abgeordneten bei der konstituierenden Sitzung 2019 auf die 28 Mitgliedsstaaten verteilten.

18 von ihnen kamen aus Österreich: sieben von der ÖVP, fünf von der SPÖ, drei von der FPÖ, zwei von den Grünen und eine von den Neos. Mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU verkleinerte sich die Gesamtanzahl der Abgeordneten auf 705 Sitze. Einige der freigewordenen Mandate wurden in der Folge den anderen Mitgliedsländern zugeschlagen, das zeigt die Spalte ganz rechts. Ein Sitz ging so an Österreichs Grüne.

Fünf Jahre, tausende Abstimmungen

Lediglich ein Bruchteil der Abstimmungen – konkret 1780 von 19.218 – war endgültig, behandelte also die jeweils letzte Fassung eines Gesetzestexts. Die folgende Grafik zeigt alle Stimmen dieser 1780 Entschlüsse von links nach rechts in chronologischer Reihenfolge und aggregiert nach Plenarwochen.

Es zeigt sich, dass das EU-Parlament grundsätzlich konsensgetrieben arbeitet: Die große Mehrheit der Stimmen entfällt auf Ja (grün) und nur wenige auf Nein (rot) oder Enthalten (grau). Die schwarzen Segmente stellen Abwesenheiten dar.

Dass es zwischen Anfang 2020 und Anfang 2022 sehr viel weniger Abwesenheiten gab als davor und danach, liegt an der Corona-Pandemie: In diesem Zeitraum war es den Abgeordneten möglich, aus dem Home Office oder anderen Orten abseits des Plenarraums abzustimmen.

Wiederholungsstoff

Wie erwähnt gelangen Resolutionen selten schon in ihrer ersten Fassung zu einem Entschluss. Hier sehen Sie die zehn Verordnungen, die die meisten Abänderungsanträge über sich ergehen lassen mussten. Bei der Regulation (EU) 2021/2115, einem Rahmen zur gemeinsamen Agrarpolitik, war das nicht weniger als 607-mal der Fall.

Die Königsmacher

Die Liberalen (Renew Europe) gingen mit über 93 Prozent am öftesten mit der Mehrheitsmeinung im Parlament konform – sie stimmten also besonders häufig zu, wenn ein Entschluss angenommen wurde, und stimmten besonders häufig dagegen, wenn ein Entschluss abgelehnt wurde. Am wenigsten trifft das auf die rechte Fraktion (Identität und Demokratie) zu, der auch die FPÖ und bis Mitte Mai 2024 die AfD angehörte.

Die ganze Welt zum Thema

Das EU-Parlament stimmt nicht nur über Binnenangelegenheiten ab. Im Gegenteil: Die meisten Länder der Welt kamen in der letzten Periode mehr oder weniger oft in Gesetzestexten vor. Häufig handelt es sich um bilaterale Verträge, im Fall der meistgenannten Staaten, Ukraine (30 Texte) und Russland (24), auch um Sanktionen und Hilfeleistungen.

So stimmten die österreichischen Abgeordneten

Weil es nicht möglich war, das Abstimmungsverhalten der österreichischen Mandatare in den vielen tausenden Beschlüssen abzubilden, haben wir fünf Verfahren ausgewählt, die beispielhaft für die abgelaufene Legislaturperiode stehen sollen. Sie repräsentieren wichtige zeitgenössische Themen wie Klimaschutz, Migration oder den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

Die Farben der Kästchen spiegeln das Stimmverhalten des Abgeordneten wider. Man kann erkennen, dass SPÖ, Grüne und Neos häufig mit Ja stimmen. Bei der FPÖ hingegen ist in den ausgewählten Abstimmungen kein einziges Ja-Votum zu finden.

Aufmerksamen Lesern fällt zudem auf, dass manche Kästchen leer geblieben sind. Das liegt daran, dass nicht alle Mandatare ihre Funktion über die gesamte Periode hinweg wahrgenommen haben: Christian Sagartz ersetzte im Jänner 2020 Karoline Edtstadler; Thomas Waitz nahm im Februar 2020 das nach dem Brexit zu Österreich gewanderte Mandat an; Theresa Bielowski ersetzte im Oktober 2022 Bettina Vollath; Wolfram Pirchner ersetzte im Oktober 2023 Simone Schmiedtbauer. (Robin Kohrs, Michael Matzenberger, 8.6.2024)