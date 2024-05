Samsung ist führender Anbieter von Android-Smartphones. An das Recht auf Reparatur scheint sich der Konzern erst gewöhnen zu müssen. AP

Das Recht auf Reparatur ist dazu gedacht, Verbraucherrechte zu stärken und natürlich Elektronikschrott zu reduzieren. Die Begeisterung für diese Initiative scheint jedoch noch nicht überall verinnerlicht worden zu sein. Besonders unangenehm fiel dieser Tage Samsung auf: Der Umgang des Konzerns mit Reparaturen und Ersatzteilen für seine Elektronikprodukte wirft ernste Fragen auf – über sein Engagement für Reparierbarkeit, aber auch über den Schutz der Daten seiner Kundinnen und Kunden.

Unabhängige Reparaturdienstleister, die mit Samsung zusammenarbeiten möchten, sollen nämlich vertraglich mit absurden Vorgaben konfrontiert sein: Ist etwa ein Smartphone reparaturbedürftig, müssen sie zunächst umfangreiche Kundendaten an den Konzern übermitteln, um Originalteile überhaupt erwerben zu können. Diese Daten beinhalten den Namen, die Adresse, die Telefonnummer und die IMEI-Nummer des Geräts und spezifische Details zu den durchgeführten Reparaturen.

Darüber hinaus sind die von Samsung auferlegten Bedingungen für Ersatzteile äußerst restriktiv. Ein Bericht von 404Media dokumentiert, dass Reparaturdienstleister, die nicht autorisierte Ersatzteile identifizieren, betroffene Geräte unter Umständen komplett zerlegen – und auch das an Samsung berichten müssen. Der Kunde kann im schlimmsten Fall quasi mit einem "zerstörten" Gerät konfrontiert werden. Weigert sich ein Dienstleister, das Gerät eines Kunden in so einem Fall zu demontieren, riskiert er die Auflösung des Vertrags – und somit den Zugang zu Originalbauteilen.

Die Richtlinien von Samsung schreiben zudem vor, dass anstatt spezifischer Komponenten oft ganze Baugruppen ausgetauscht werden müssen, was Reparaturkosten unnötig in die Höhe treibt. Diese Praxis steht im Kontrast zu Samsungs öffentlichen Aussagen, dass das Unternehmen das Recht auf Reparatur unterstützt, Reparaturkits anbietet und die Geräte generell reparierbar sind.

iFixit beendet Partnerschaft

Diese Situation dürfte möglicherweise auch dazu beigetragen haben, dass der bekannte Reparaturspezialist iFixit vor kurzem die Reißleine gezogen hat. Nach mehr als zwei Jahren stoppt iFixit den Verkauf von Ersatzteilen für Galaxy-Smartphones. "Bei unserer Arbeit sahen wir uns ständig mit Hürden konfrontiert, angesichts derer wir uns fragten, ob Samsung wirklich daran interessiert ist, Reparatur leichter zugänglich zu machen", heißt es in einem Blogeintrag des Unternehmens.

iFixit kritisierte insbesondere die hohen Preise und die limitierte Verfügbarkeit von Samsung-Ersatzteilen, die oft dazu führten, dass sich Verbraucherinnen und Verbraucher gegen eine Reparatur entschieden und stattdessen neue Produkte kauften. Zusätzlich erschwerte die Verwendung von viel Klebstoff in Geräten der Galaxy-Reihe die Reparaturen, da iFixit gezwungen war, Akkus und Displays nur als teure, vormontierte Bundles zu verkaufen.

Ab Juni 2024 wird iFixit keine von Samsung autorisierten Ersatzteile oder Werkzeuge von Drittanbietern mehr führen. Obwohl bestehende Reparaturanleitungen für Samsung-Geräte auf der iFixit-Website verbleiben, wird keine weitere Kooperation mit Samsung zur Erstellung neuer Anleitungen stattfinden. iFixit plant aber weiterhin Ersatzteile und Reparaturkits für Samsung-Geräte anzubieten und ähnlich wie bei Apple-Produkten zu kennzeichnen, ob es sich um Originalteile oder solche von Drittherstellern handelt.

Dringender Handlungsbedarf

Diese restriktiven Praktiken könnten langfristig negative Auswirkungen auf das Image von Samsung haben, da sie sowohl die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher einschränken als auch das Vertrauen in die Marke schwächen. Es bleibt abzuwarten, ob Samsung seine Politik ändern wird, um besser den Bedürfnissen der Kunden und den Anforderungen einer nachhaltigen Geschäftspraxis gerecht zu werden. In der Zwischenzeit sind Verbraucher und unabhängige Reparaturbetriebe die Leidtragenden dieser restriktiven Politik, die ein Recht auf Reparatur offensichtlich eher erschwert als unterstützt. DER STANDARD hat Samsung Österreich kontaktiert und um eine Stellungnahme gebeten. (bbr, 27.5.2024)