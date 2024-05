Die Stadt Wien will den internationalen Fernbusverkehr künftig bei einem zentralen Busbahnhof nahe dem Happel-Stadion bündeln. Der Bau verzögert sich aber und wird deutlich kleiner. Jeff Mangione / picturedesk

Für die Stadt Wien hat der Bau eines Fernbusterminals beim Happel-Stadion höchste Priorität. Das hat Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) auch zuletzt wieder betont. Internationale Busreisen von und nach Wien können gerade bei Kurzflug-Distanzen eine klimaschonende Alternative sein. Dafür braucht es endlich einen modernen Busbahnhof, der diesen Namen auch verdient.

Das Projekt, für das längst der Baustart hätte erfolgen sollen, verzögert sich aber erneut. Der Grund sind Rechtsstreitigkeiten: Die Stadt hat den Vertrag mit dem Investor, der den Busterminal finanzieren hätte sollen, gekündigt. Hanke will nun ohne privaten Partner nur eine Schmalspurvariante des ursprünglichen Vorhabens umsetzen.

Dass Großprojekte in Zeiten von massiv gestiegenen Baukosten kein einfaches Unterfangen sind, liegt auf der Hand. Die Stadt hat es aber nicht geschafft, das Vorhaben so professionell aufzusetzen, dass auch eine Rechtssicherheit für eine Realisierung gegeben ist. Angesichts des Streits mit dem Investor ist derzeit nicht einmal klar, ob die Stadt auf existierende Pläne zurückgreifen kann – oder langwierig neue Pläne in Auftrag geben muss.

Schon jetzt ist es eine Niederlage für die Stadt, dass statt des attraktiven Gesamtkomplexes inklusive eines Hochhauses und eines weiteren Gebäudes vorerst nur der Busbahnhof errichtet werden soll. Denn dafür hätte es keine jahrelangen Vorarbeiten gebraucht. (David Krutzler, 28.5.2024)