Nachdem der Service vor drei Jahren eingestellt wurde, soll er auf einzelnen Kurz- und Mittelstrecken nun auch in der Economyclass wieder gratis sein

Die Lufthansa prüft, ob kostenlose Heißgetränke zu einer höheren Kundenzufriedenheit führen. IMAGO/Jochen Tack

Frankfurt – An Bord einiger Jets der deutschen AUA-Muttergesellschaft Lufthansa soll es noch heuer im Sommer auch in der Economyclass wieder kostenlose Getränke geben. Rund drei Jahre nach Abschaffung des bis dahin kostenlosen Getränkeservices soll nun testweise und auf einzelnen Kurz- und Mittelstrecken wieder gratis ausgeschenkt werden, bestätigte das Unternehmen am Montag.

Zuvor hatte Airline-Chef Jens Ritter in mehreren Interviews den Testlauf angekündigt, der möglicherweise zu einer höheren Kundenzufriedenheit führen soll. Es werde ausgewählte Getränke wie Tee oder Kaffee geben, hieß es am Montag. Im Rahmen der ständigen Kundenzufriedenheitsanalysen soll die Reaktion der Kunden erfasst werden.

Lufthansa hatte das kostenfreie Service in der Economyclass im Sommer 2021 beendet und durch Bezahlangebote ersetzt. Ohne Zahlung erhielten die Passagiere noch eine Flasche Wasser und ein Stück Schokolade. Heißgetränke kosten an Bord zwischen drei und 3,50 Euro, Tomatensaft 3,20 Euro. (APA, dpa, 27.5.2024)