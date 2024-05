Ein Hybridkonzept für die nächste Xbox-Konsole, wie man es von Nintendos Switch kennt, wäre nicht abwegig. EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Microsoft hat seit zwei Generationen nicht unbedingt ein glückliches Händchen bewiesen, wenn es um Konsolen-Hardware geht. Musste man am Konzept der Xbox One im Nachhinein noch viel herumdoktern, weil die ursprüngliche Vision beim Publikum (zu Recht) nicht ankam, bleibt ein durchschlagender Erfolg auch bei der zweigleisigen Xbox Series (mit den Modellen X uns S) aus: Auf eine verkaufte Xbox sollen mittlerweile fünf verkaufte Playstation-Konsolen kommen. Hoch gewinnen lässt sich das Rennen in der aktuelle Konsolengeneration so jedenfalls nicht mehr.

Auch nicht unbedingt hoffnungsvoll war ein Xbox-Leak, der Pläne für einen recht unspektakulären Refresh der bestehenden Generation nahelegte. Es sah nach einem harmlosen Midgen-Update mit ein bisschen Feinschliff aus, ganz anders, als es Sony mit einer Playstation 5 Pro im Herbst beabsichtigen dürfte. Sinn ergibt nach aktuellem Stand der Dinge streng genommen natürlich keine der beiden Varianten.

Gleich zwei neue Abweichungen?

Zu diesem Schluss dürfte möglicherweise auch Microsoft gekommen sein, denn offenbar erwägt der Konzern eine Neuausrichtung für die nächste Generation seiner Xbox-Konsolen. Insiderquellen zufolge dürfte die neue Xbox auf einem Windows-basierten System aufsetzen, das es anderen Herstellern ermöglicht, eigene Versionen der Konsole zu entwickeln. Dies würde die erste signifikante Abweichung von Microsofts bisherigem Ansatz darstellen, nach dem das Unternehmen bislang allein für die Herstellung seiner Konsolen verantwortlich war.

Laut Jez Corden von Windows Central soll die kommende Xbox als Referenz für andere konzipiert sein, wie man es beispielsweise auch am Markt für Grafikkarten schon lange kennt. "Die nächste Xbox ist stark Windows-lastig und wird ein Referenzgerät für Hersteller sein, die Geräte wie das ASUS ROG Ally herstellen. So wie das Surface Pro 11 ein Referenzgerät für KI-PCs ist", schreibt er auf X.

Corden vermutet, und das ist die zweite Abweichung, dass die Xbox Next auch als Handheld-PC erscheinen wird, der Spiele sowohl nativ als auch über die Cloud abspielen kann. Als Kombination aus stationärem und mobilem Windows-PC, könnten über Steam ironischerweise auch Spiele verfügbar sein, die ursprünglich für die Playstation 5 entwickelt wurden.

Mit Vorsicht zu genießen

Die Entscheidung, so ein "offenes" System zu schaffen, könnte als strategischer Zug interpretiert werden, um auf die schwachen Verkaufszahlen der aktuellen Konsolengeneration zu reagieren. Durch die Zusammenarbeit mit anderen Herstellern ließe sich das finanzielle Risiko streuen und gleichzeitig Innovation fördern: Unterschiedliche Unternehmen wären dazu eingeladen, eigene, möglicherweise spezialisierte Versionen der Xbox zu entwickeln.

Während ein Hybridansatz der nächsten Konsole durch den Erfolg der Switch einleuchtend und aufgrund der Handheld-Vorlieben von Phil Spencer auch naheliegend erscheint, spricht die Vergangenheit jedoch eher gegen den Erfolg einer Plattform mit mehreren Hardware-Herstellern. Die Steam Machines von Valve und der 3DO Interactive Multiplayer der 3DO Company allein sind zwei Beispiele, die eindeutig gegen diesen Ansatz sprechen.

Gedulden müssen sich Interessenten ohnehin, da ein Release vor 2026 sehr unwahrscheinlich ist. Sollte sich der offene Zugang wirklich bewahrheiten, dürfte man immerhin schon bald etwas Neues dazu hören, weil mit einer zunehmenden Zahl der Beteiligten bekanntlich auch die Wahrscheinlichkeit des nächsten Leaks steigt. (bbr, 27.5.2024)