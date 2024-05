Hua Chunying war Beobachtern bisher vor allem als aggressiv-redegewandte Sprecherin des Außenministeriums bekannt. Nun steigt sie in Pekings Führungsriege auf

Hua Chunying hat in ihrer Laufbahn schon viele Pressekonferenzen geleitet. imago images/ZUMA Wire

Sie zählt gemeinhin zu Chinas sogenannten Wolfskrieger-Diplomatinnen: jenen Vertretern, die in den vergangenen Jahren mit besonders aggressiven, drohenden und teils auch realitätsverdrehenden Aussagen für Pekings Interessen eintreten. Hua Chunying ist mit ihren 54 Jahren vielleicht etwas älter als der typische "wolf warrior", ansonsten passt sie aber gut in die Schablone: Sie ist tough, sie ist eloquent – und oft angriffig in ihrer Wortwahl.

In der Version der staatsnahen Global Times hört sich das so an: Die Menschen lieben sie für ihre "anmutige Art" und ihren "persönlichen Charme", mit dem sie "grundlosen Attacken des Westens gegen China" begegnet. "Schwester Hua" würde sie daher liebevoll von chinesischen Bloggern genannt.

Bisher war Hua vor allem als wortgewandte Sprecherin des chinesischen Außenministeriums bekannt. Nun steigt sie aber in die chinesische Führungsriege auf: Sie wurde zur Vize-Außenministerin neben vier Vizeministern befördert, und zwar erst als dritte Frau überhaupt in dieser Rolle – und aktuell als einzige.

Zielscheibe einer internen Untersuchung

Hua stammt aus der ostchinesischen Provinz Jiangsu. Schon ihre Eltern waren hochrangige Parteimitglieder. Nach einem Studium der englischen Literatur in Nanking arbeitete sie bereits seit 1992 im Außenministerium – also noch zu Deng Xiaopings Zeiten. Nach Stationen in Europa-Abteilungen des Ministeriums war sie selbst auch als Gesandte in Singapur und Brüssel tätig.

Xi Jinping machte sie 2012 zur Sprecherin des Außenamts. In seinem immer autoritäreren Staat fand sich die verheiratete Mutter einer Tochter scheinbar gut zurecht – und das, obwohl 2018 Korruptionsvorwürfe gegen sie aufkamen: Hua soll größere Mengen an US-Dollar zu Hause gehortet haben. 2019 stieg sie trotzdem zur Chefin der Presseabteilung auf. Auch diverse fragwürdige Umstrukturierungen – darunter vor allem das Verschwinden von Chefdiplomat Qin Gang – überstand sie unbeschadet.

Profiliert hat sich Hua vor allem während der Covid-Pandemie und mit aggressiven Tönen gegen die USA. Immer wieder verstand sie es geschickt, Vorwürfe mit Gegenvorwürfen zu kontern: Der Sturm auf das Kapitel in Washington sei wie die Studierendenproteste in Hongkong. Wenn Washington Peking vorwarf, das Covid-19-Virus komme aus Wuhan, konterte sie, man solle vielleicht mal ein Lab in Maryland untersuchen.

Seit 2020 ist Hua auf Twitter höchst aktiv. Mit rund zweieinhalb Millionen Followern verbreitet sie dort Pekings Sicht der Dinge. Einer ihrer jüngsten Tweets zeigt ein Video aus Xinjiang, in dem ein tanzender Junge zu sehen ist: "In Xinjiang ist jeder ein Tänzer", schrieb sie dazu – mit einem lachenden Smiley. (Anna Sawerthal, 27.5.2024)