Während manche die Dunkelheit meiden, leben andere in der Finsternis erst so richtig auf. Zu letzterer Gruppe zählen zweifellos die Profi- und Amateur-Astronomen, doch die tun sich mittlerweile mit der Himmelsbeobachtung immer schwerer: In einer Welt, die mehr und mehr von künstlichem Licht geplagt wird, ist Dunkelheit ein kostbares Gut geworden, das es zu schützen gilt. Doch um etwas gegen das Verschwinden der Nacht tun zu können, muss man das Problem erst einmal erfassen.

Ein internationales Forschungsteam, das Night Watch Consortium, hat eine vorsichtige Bestandsaufnahme gewagt. Die Ergebnisse veranlassen die Wissenschafter zu einer eindringlichen Warnung: Die Belastung durch die Lichtverschmutzung nimmt offenbar drastisch zu. Das ist nicht nur für die Astronomie ein Problem, es hat vor allem ökologische Konsequenzen: Künstliches Licht kann beispielsweise das Wanderungs- und Fortpflanzungsverhalten von Tieren stören, selbst wenn die Beleuchtungsstärken nur gering sind.

Ein Strand in Badung, Bali. Nur ein unverschmutzter Nachthimmel verschafft einem das Vergnügen eines solchen sternenklaren Anblicks. Dem Großteil der Menschheit bleibt dies im Alltag versagt. Foto: APA/AFP/DICKY BISINGLASI

Viel zu hell

Die im Rahmen eines Projektes der European Space Agency (Esa) erhobenen Daten untermauern, wie künstliches Licht unsere Nächte in hohem Tempo verändert. "Die Forschung ergab, dass fast die Hälfte der Erdoberfläche durch künstliche Beleuchtung von Lichtverschmutzung betroffen ist", sagte Andreas Jechow von der Technischen Hochschule Brandenburg (THB), Ko-Autor der Arbeit. Dabei überstrahlen die künstlichen Lichtquellen die natürliche Dunkelheit an manchen Orten um bis zu mehrere Tausend Mal.

Den im Fachjournal Nature Reviews Earth & Environment veröffentlichten Ergebnissen zufolge leben 80 Prozent der globalen Gesamtbevölkerung heute unter einem lichtverschmutzten Himmel. In städtischen Gebieten liegen die Lichtemissionen von Straßenlaternen oder Verkehr im Schnitt um bis 40-mal höher als die eines unverschmutzten Nachthimmels.

Verkehr und Rohstoffgewinnung

Auf nichtstädtische Regionen entfallen mehr als 50 Prozent des gesamten von Satelliten beobachteten nächtlichen Lichts. Hier tragen vor allem Verkehrsnetze und die Rohstoffgewinnung zur Lichtverschmutzung bei. Hinzu kommt, dass die Beleuchtung im Innen- und Außenbereich für rund 20 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs und sechs Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich ist. Die Kosten für Umwelt und Wirtschaft sind entsprechend enorm.

Die neuen auf Satellitenbeobachtungen basierenden Erkenntnisse zeigen vor allem, wie schnell sich die Situation weiter verschlechtert: Der jährliche Anstieg der globalen Lichtemission beträgt demnach mindestens zwei Prozent und möglicherweise sogar bis zu zehn Prozent.

Ein Haus auf der Finnmarksvidda, einem weiten Plateau im hohen Norden Norwegens. Selbst abseits der Städte nimmt die Lichtverschmutzung immer mehr zu. Foto: REUTERS/Lisi Niesner

Ruf nach besseren Sensoren

Darüber hinaus offenbarte die Untersuchung, dass es aktuell noch sehr an technologischen Werkzeugen für die nächtlichen Erdbeobachtungen mangelt. Der am häufigsten verwendete Day-Night-Band-Sensor ist das sogenannte VIIRS oder Visible/Infrared Imager Radiometer Suite an Bord des Wetter- und Umweltsatelliten Suomi NPP.

Doch dieser Sensor kann kein blaues Licht detektieren, das aber für die Bewertung der Lichtverschmutzung bei Umstellung auf LED-Technologie entscheidend ist. "Dies bedeutet, dass das wahre Ausmaß der Zunahme der Lichtverschmutzung mit Satellitendaten eher noch unterschätzt wird", so Jechow.

Das Forschungsteam fordert daher eine operationelle Erdbeobachtungsmission für nächtliches Licht, ähnlich dem Landsat- oder Sentinel-Programm. Sensoren im Orbit mit verbesserter spektraler und räumlicher Auflösung wären von erheblichem wissenschaftlichem und gesellschaftlichem Nutzen, schreibt das Team. Immerhin sei es von dringender Notwendigkeit, den Nachthimmel für künftige Generationen zu bewahren. Übertreiben sollte man es in der Erdumlaufbahn freilich auch nicht: Die Satelliten selbst tragen auch erheblich zur Lichtverschmutzung am Nachthimmel bei. (tberg, red, 28.5.2024)