Wanja Kilber tanzt seit 22 Jahren Tango. Dag von Boor

Sieben Zentimeter Absatz, Perlenkette um den Hals, ein Kleid mit schwarzer Spitze, edel geklöppelt bis zu den Ärmeln, ein bisschen, als wäre Oma tot. "Wenn ich mir ein Kleid anziehe und mir die High Heels um die Füße schnalle, dann ist es, als würde ich all den anderen Personen, all den anderen Färbungen eines Tänzers, die in mir drinnen sind, Raum geben, sich zu entfalten. Mit den Hochhackigen ändert sich die Körperhaltung, man ist erhabener, Rücken gerade, Kopf hoch, und plötzlich lösen sich die klassischen Rollenbilder von Mann und Frau, von Tanguero und Tanguera auf."

Wanja Kilber, Theaterpädagoge in Hamburg, graumelierte Haare, als wäre die Frisur dem Kleid nachgewachsen, tanzt schon seit 22 Jahren Tango. Begonnen hat alles mit einem Zufall, wie so oft im Leben, mit dem Eintritt in eine falsche Pforte. "Ich war mitten im Studium, war am Tag der offenen Tür auf der Theaterakademie in Köln, wollte mich in der Schauspielklasse umsehen, habe mich in der Tür geirrt, und schon stand ich in einem Raum, in dem gerade ein Schnupperkurs in Tango Argentino stattfand. Ich war von der ersten Sekunde an gefesselt, ich bin geblieben, ich wollte mehr."

Der Queer Tango ist nun auch in Wien angekommen – auch auf den Arbeiten von Bettina Patermo, die in der Queer Tango Factory im Künstlerhaus ausgestellt werden.

Hartes Training

In den ersten Jahren hat sich der heute 43-jährige Astor-Piazzolla-Fan und Tango-Nuevo-Aficionado so richtig hineingekniet, hat den Tango, jeden einzelnen Schritt davon – den Ocho, den Giro, den Gancho, die Volcada, die Sacada, die Medialuna, die Americana – in sich aufgesaugt, hat Tag und Nacht trainiert, hat die "Schritte der Frau", die "Frauentechnik", wie man so schön sagt, mitgelernt und war nach kürzester Zeit schon so weit, dass er auf der Uni selbst Kurse geben konnte. "Es war eine tolle Zeit", erinnert er sich, "doch ja, irgendwas hat gefehlt."

Ortswechsel, Wiener Künstlerhaus, die letzten Vorbereitungen sind am Laufen. Am Dienstag startet hier die sogenannte Queer Tango Factory, eine Art interaktive Ausstellung mit Tanz, Sprache, Workshops, Lectures und Performances. Jeden Nachmittag steht ein anderes Publikumsformat auf dem Programm, den Höhepunkt bildet – nach fünf kurzen Ausstellungstagen – eine Queer Milonga am Samstagabend. Der Begriff "Milonga" stammt aus Buenos Aires und Montevideo und bezeichnet einen Tanzabend, an dem bis in die Nacht hinein Tango, Tango, Tango getanzt wird, ohne Show-Gehabe und ohne Klischeerose zwischen den Lippen, einfach nur zum Spaß.

Als genderneutrale Tanzbühne soll der Queer Tango Platz für alle bieten. Dag von Boor

Mirada und Cabeceo

"Nur leider ist eine klassische, traditionelle Milonga nicht für alle ein Vergnügen", erklären Bettina Patermo und Arno Plass, die die Ausstellung gemeinsam kuratiert haben. "Denn meist gibt es ganz klare, patriarchal geprägte Spielregeln, was etwa Kleidung, Etikette und nonverbale Kommunikation betrifft." Gemeint sind damit die arroganten, augenstechenden Macho-Aufforderungsblicke, die von denen einen ausgehen, und das grazile, feminine Kopfnicken, das – im Idealfall – von den anderen erwidert wird. Trifft ein männlicher Blick, die sogenannte Mirada, auf eine weibliche Kopfbestätigung, den sogenannten Cabeceo, dann hat man sich gefunden, dann wird man die nächsten vier Tänze bis zur Musikpause miteinander auf dem Parkett verbringen.

"Doch die Tango-Etikette ist auch eine Einbahnstraße, die Männer bevorzugt und Frauen benachteiligt, denn wenn die Frau nicht dem perfekten Bild einer sexy, begehrenswerten Tanguera mit hoch geschlitztem Kleid entspricht und womöglich sogar noch flache Schuhe trägt, dann hat sie schon verloren", sagen Arno und Bettina, er Kulturwissenschafter, Sozialberater und Tangolehrer, sie Absolventin der Akademie der bildenden Künste und freischaffende Malerin in Strich und Fläche. Gemeinsam arbeitet das Geschwisterpaar unter dem Namen lxs hermanxs, wobei das genderneutrale x im Spanischen als e gesprochen wird.

"Wir wollen die überalteten Rollenbilder und Genderklischees aufbrechen, wir wollen weg vom männlichen Führen und weiblichen Folgen, wir wollen den Tango als offene, genderneutrale Tanzbühne verstehen, auf der die Rollen nicht schon im Vorhinein einzementiert sind, sondern in der Begegnung zweier Menschen neu ausverhandelt werden können." Im Tanz, meint der Tangolehrer, bewege sich der Körper ja ohnehin entlang der Gelenke mit entsprechender Muskulatur, und die sei zu 99 Prozent gleich, unabhängig von Penis oder Vulva. Jede darüber hinausgehende Differenzierung sei das Produkt einer kulturellen Sozialisation.

"Tangolinien", auf Leinwand gebracht von Bettina Patermo. Bettina Patermo

Verschwommene Grenzen

Das Verschwimmen von Grenzen zwischen Mann und Frau, zwischen maskulin und feminin, zwischen Hemd, Fliege, Krawatte einerseits und Kleid, High Heels und rot geschminkten Lippen andererseits sieht man nicht nur auf den vielen Queer-Tango-Festivals, die mittlerweile im Monatsrhythmus in ganz Europa stattfinden, sondern auch auf den großformatigen Arbeiten von Bettina Patermo, die nun in der Queer Tango Factory ausgestellt sind und zum Nachdenken und Nachahmen animieren sollen. Mit oder ohne Tanzkenntnisse, jede und jeder ist willkommen.

"Die Tangoszene in Köln, in der ich sozialisiert wurde", erzählt Wanja Kilber, "war das Produkt einer heteronormativen Gesellschaft, in der der Cis-Mann die Initiative ergreift und in der ich mich als biologischer Mann nach ganz bestimmten Mustern zu verhalten hatte. Das war mir zu wenig." Wanja, der heute in einer schwulen Beziehung lebt, wollte auch mal mit Männern tanzen und den Tango als erotischen Dialog erleben. Vor allem aber wollte er selbst nicht immer nur den Mann stehen, sondern auch die andere Seite, die vielen anderen Seiten im Tanz entdecken.

Beim Queer Tango verschwimmen die Grenzen zwischen maskulin und feminin. Was bleibt, ist der Tanz. Dag von Boor

Büchse der Pandora

"Das Kleid und die High Heels", sagt Wanja Kilber, "sind nicht unbedingt nötig, aber sie sind ein guter Katalysator, mit dem ich mein eigenes Über-Ich austricksen und mich mit meiner femininen Seite selbst verführen kann. Es ist wie ein Ventil, das aufgeht, wie eine Büchse der Pandora, die geöffnet wird, und plötzlich spüre ich, wie die soziokulturellen Limits explodieren." Das Kleid am männlichen Körper sei auch ein politisches Zeichen, sagt er, eine Erinnerung daran, dass Frauen 120 Jahre lang dafür haben kämpfen müssen, das tragen zu können, was sie tragen wollen. Und wie groß der Gender-Gap heute immer noch sei.

Während am Rio de la Plata viele Locations nach wie vor den alten Konventionen von Soll-Tanguero und Soll-Tanguera frönen, hat sich der Tango in Berlin, München, Hamburg, London, Paris, Marseille, Rom, Bologna, Barcelona, Valencia und sogar Warschau längst verselbstständigt. Europa, ausgerechnet Europa, ist zur Wiege eines neuen, eines queeren, eines entpatriarchalisierten Tangos geworden. Nun ist er auch in Wien angekommen. (Wojciech Czaja, 29.5.2024)