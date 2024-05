Neue Alben von Twenty One Pilots, dem Andrew Bird Trio und Slash, Sie wissen schon, der Slash, genau

Twenty One Pilots veröffentlichen ihr neues Album "Clancy" und gehen auf Welttournee. EPA/ISAAC ESQUIVEL

Twenty One Pilot - Clancy

Eine Schublade für das Duo aus Ohio muss erst gezimmert werden. Es besteht aus Tyler Joseph und Josh Dun und hat für (fast) jeden etwas im Programm. Gegründet vor 15 Jahren, kreuzen sie auf ihrem siebenten Studioalbum Clancy erneut durch unterschiedliche Genres, bedienen sich beim Hip-Hop, Electro-Pop und was auch immer Alternative Rock sein mag. Einmal mit alles, wie der Kebabmann sagt. Dabei fallen, oft auf Emo gestimmt, jede Menge mitreißende Songs ab, für die man am besten Anfang 20 ist. Die Sommerferien können kommen.

Twenty One Pilots - Midwest Indigo (Official Video)

Official vide twenty one pilots

Andrew Bird Trio - Sunday Morning Put-On

Der US-Songwriter, Nebenerwerbsschauspieler (Fargo) und begnadete Arschgeiger Andrew Bird gibt sich neuerdings das jazzige Anhängsel Trio und schlurft durch eine atmosphärenreiche Produktion, eine Mischform aus Songwriting und Kammerjazz. Wobei die Kammer nicht sehr streng ist, Andrew Bird fiedelt zwar, die Zehennägel bleiben allerdings unten. Wischen tut der Jazz-Schlagzeuger Ted Poor, den Stehbass hält Alan Hampton, die Ergebnisse sind stimmig, wenngleich dem Werk die Gewolltheit aus beiden Ohren kommt.

Andrew Bird - I Cover The Waterfront (Official Audio)

andrewbirdmusic

Slash - Orgy of the Damned

Der Pistolen- und Rosen-Gitarrero Slash veröffentlicht ein Album mit Coverversionen, die ihm unter dem Zylinder brennen. Überspringen mag der Funke allerdings nicht. Zwar ist die Auswahl der Songs wie Hoochie Coochie Man (Muddy Waters), Born Under a Bad Sign (Albert King) oder Killing Floor (Howlin’ Wolf) geschmackvoll, doch die Umsetzung ist hüftsteif und schreihalsig, da helfen diverse prominente Aushilfsgranden wie Iggy Pop oder Brian Johnson und andere mehr nicht viel. Schon der Opener The Pusher geht voll in die enge Rockerhose, wenn man das Original von Hoyt Axton kennt. Musik für Herren mit schwarzen Ledergilets im Kasten. (Karl Fluch, 28.5.2024)