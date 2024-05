Ein unbescholtener 30-Jähriger soll sich nach dem Beziehungsende an einer 22-Jährigen gerächt und ihr Geschäftsmodell im Internet zerstört haben

Auf der Website Onlyfans kann man durchaus viel Geld verdienen, wenn man bereit ist, auf Textilien zu verzichten. AP / Jeff Roberson

Wien – Anhänger der TV-Serie Schlawiner erinnern sich vielleicht noch an Christian Dolezal, der in seiner Rolle als Andreas stets von seiner gerade aktuellen "Business-Opportunity" geschwärmt hat. Herr M., ein 30-Jähriger, der als Angeklagter vor Richter Hartwig Handsur sitzt, ist ein würdiger Nachfolger der Kunstfigur. "Ich war quasi Manager und Mastermind. Ich wollte das Business skalieren", erklärt er seine geschäftliche Verbindung zur 22 Jahre alten Frau S., die ihn wegen mehrerer Delikte angezeigt hat. Das "Business", um das es geht: die Zugriffszahlen auf das Onlyfans-Konto der Kärntnerin, wo man gegen Geld Nacktbilder der Frau sehen kann, zu steigern.

"Sie hat mich auf Instagram kontaktiert", erzählt der unbescholtene Österreicher, "nach zwei Tagen ist sie nach Wien gekommen. Wir wollten ein Gemälde, ein Kunstwerk machen", erklärt der Angeklagte. Außerdem hatte er Ideen, wie sie ihre erotische Internetpräsenz professioneller gestalten könne. "Es wurde dann beides: eine Geschäftsbeziehung und eine Liebesbeziehung", sagt Herr M., Frau S. nennt es als Zeugin "einen kurzen Flirt für ein paar Wochen".

Tatsächlich wurde der Angeklagte Administrator der Onlyfans-Seite und steigerte den Umsatz. Nicht nur durch Fotos: Interessenten konnten auch mit der unter dem Künstlernamen "Juicy Julsie" auftretenden Frau chatten. Wer das gemacht hat, muss jetzt stark sein: In geschätzt 90 Prozent der Fälle saß von Ende September bis Ende Oktober 2023 Herr M. vor der Tastatur. "Ich habe meistens gechattet mit den Männern, weil ich wusste, was die wollen", erklärt der Angeklagte, wobei das primäre Interesse der Kundschaft höchstwahrscheinlich nicht allzu schwer zu erraten gewesen ist.

Umsatz verzehnfacht

Er habe in den vier Wochen den Umsatz verzehnfacht, ist M. überzeugt, der geschäftliche Erfolg übertrug sich aber nicht auf das Privatleben, für Frau S. war der Flirt Ende Oktober bereits vorbei. Am 22. Oktober flog S., die auch an einer Reality-TV-Show teilnahm, zu einem Termin im Ausland, M. fühlte sich offenbar zurückgesetzt, es kam zum fernschriftlichen Zwist.

"Ich wollte dann die Strategie von ihr abändern", stellt der Angeklagte sein folgendes Verhalten als geschäftliche Angelegenheit dar. "Es war mir zu viel Porno." Also habe er am Abend seine Administratorenrechte auf der Seite genutzt und aus seiner Sicht nicht zur neuen Strategie passende Bilder gelöscht, behauptet er. Die 22-Jährige stellt das anders dar: "Er hat alles gelöscht und die Seite komplett ausgeräumt!" Am 23. Oktober sperrte sie daher seine Zugriffsrechte. Einige Tage später habe M. sich dann beim Seitenbetreiber gemeldet und behauptet, S. würde Bilder veröffentlichen, für die sie kein Copyright habe, worauf ihr Konto gesperrt wurde. Bei einem neu angelegten Account wiederholte sich dieses Spiel.

Auch Richter Handsur mag die Darstellung des Angeklagten nicht recht glauben, verfügt er doch über 150 Seiten Chatnachrichten der beiden aus dieser Zeit. "In einer schreiben Sie: 'Nur weil ich aus Wut OF-Beiträge gelöscht habe!', das klingt anders", hält er dem 30-Jährigen vor. M. gesteht zu, dass auch "verletzter Stolz" eine Rolle gespielt haben könnte. Frau S. wirft ihm auch vor, sie mit Anrufen terrorisiert zu haben, was er zugibt, ebenso wie die Tatsache, dass er in einem ihrer Social Media-Kanäle ihren Benutzernamen auf "Juicy Heisl" geändert habe. Die junge Frau beklagt auch, von ihm im Internet als Betrügerin hingestellt worden zu sein und er ihre Mobilfunknummer veröffentlicht habe, was zu unerwünschten Anrufen von "Fans" geführt habe.

Widersprüchliche Entgeltvorstellungen

Außerdem habe er sie aus ihrer Sicht erpresst, da er 2000 Euro wollte, um Ruhe zu geben. M. sieht das anders: "Ich habe sie ersucht, dass sie mir eine Entlohnung gibt", beteuert er. Er sei von einer 50/50-Aufteilung des Umsatzes ausgegangen, das sei mündlich vereinbart gewesen, erzählt er. Und er habe schließlich dafür gesorgt, dass der Umsatz auf 1000 US-Dollar pro Tag gestiegen sei. S. bestreitet die Vereinbarung: "Er hat gesagt, er hilft mir aus Lust und Liebe!", sie habe ihn dafür im Gegenzug zu Hotelaufenthalten und ins Restaurant eingeladen. Tatsächlich schrieb sie M. am 29. Oktober: "Habe dir zwar nie einen Anteil angeboten, weder mündlich noch schriftlich, biete aber 1000 Euro." Sie zahlte, Ruhe hatte sie zunächst aber keine.

Zu den Copyright-Beschwerden bei Onlyfans erklärt der Angeklagte: "Ich habe mich betrogen gefühlt, dass sie mich verkauft!" Schließlich habe sie pornografische Aufnahmen gepostet, auf denen er zu erkennen gewesen sei. Die beharrliche Verfolgung gibt M. zu und erklärt, was ihm die Beziehung bedeutet hat: "Sie hat mir Geborgenheit gegeben, und ich konnte mich auch entfalten businessmäßig."

Frau S. ist auch überzeugt, dass der Angeklagte 40 bis 50 einschlägige Bilder von ihr auf anderen Pornoseiten kostenlos verbreitet hat, was ihr Geschäftsmodell relativ wertlos macht. Mittlerweile zahlt sie 200 Euro im Monat an eine Firma, die darauf spezialisiert ist, die Löschung der verbreiteten Bilder zu erreichen. Von M. will sie 10.000 Euro Schadenersatz für den Verdienstentgang und ihre Kosten, der von Andreas Strobl verteidigte Angeklagte ist nicht bereit, auch nur einen Cent zu zahlen.

Teilbedingte Geldstrafe

Muss er am Ende aber doch. Handsur verurteilt ihn rechtskräftig zu einer Geldstrafe in Höhe von 160 Tagessätzen á 30 Euro, die Hälfte, also 2400 Euro, wird unbedingt ausgesprochen. Frau S. werden 2500 Euro zugesprochen, mit ihren Mehrforderungen wird sie auf den Zivilrechtsweg verwiesen. Mittlerweile ist die 22-Jährige wieder im Internet zu sehen, auf Instagram finde man sie beispielsweise unter your_girl_julsie, wie sie verrät. (Michael Möseneder, 27.5.2024)