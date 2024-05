Liebe Leserin, lieber Leser,

Elon Musk, der einst erklärt hatte, dass X (vormals Twitter) "politisch neutral" sein müsse, hat nicht nur den wissenschaftlichen Begriff "cis-gender" zu einer Beleidigung erklärt, sondern fällt selber immer öfter mit Aussagen auf, die klar dem rechten Lager zuzuordnen sind. Auch Verschwörungserzählungen und Fake News mit entsprechender Schlagseite hat er bereits weiter verbreitet. Der CNN-Journalist Oliver Darcy sieht Musk mittlerweile "tief in den Fiebersümpfen der Rechten verwurzelt". Wer es wagt, ihm gegenüber kritisch zu sein - etwa Don Lemon mit Fragen bei einer zur Ausstrahlung auf X vorgesehenen Talkshow - wird von Musk und seinen Fans massiv angefeindet. Das Verhalten brockt dem einst umjubelten Techmanager aber zunehmend auch wirtschaftlichen Schaden ein.

Derweil mehrt sich auch Kritik an Samsung. Der koreanische Elektronikriese wird beschuldigt, trotz Bekenntnis zu besserer Reparierbarkeit freien Werkstätten einige Steine in den Weg zu legen. Das Gebaren des Konzerns hatte auch zur Folge, dass der Reparaturspezialist iFix it die einst groß angekündigte Zusammenarbeit beendet hat.

