"Clarkson's Farm", AfD und FPÖ auf Tiktok, Charakterfrage Politik "Im Zentrum", Gaza mit beiden Augen in der "ZiB 2", Ewan McGregors Schnauzer und die TV-Tipps für Montag

Demnächst starten in Österreich gleich 28 neue Radioprogramme. Nach dem Sylter "Ausländer raus"-Rassismuseklat entließ Serviceplan einen Mitarbeiter fristlos. Jeremy Clarkson versinkt im Gatsch. Ewan McGregor trägt Schnauzer für "Ein Gentleman in Moskau". Der Erfolg von FPÖ und AfD auf Tiktok und die Charakterfrage Politik – willkommen bei den Etat-Mediennews am Start einer kurzen Woche:

28 neue Radioprogramme – von XXXLutz über Gewerkschaftsoldies bis News, von vielen, vielen größte Hits der 90er, 80er, 70er, Volksmusik und Eurodance. Der Überblick, was da auf Österreich zukommt.

Nach "Ausländer raus" auf Sylt trennt sich Agentur Serviceplan fristlos von beteiligtem Mitarbeiter.

Multimillionär versinkt im Gatsch TV-Star Clarkson dilettiert wieder einmal zwischen Katastrophe und Zwischenerfolg, wenn es um die Bewirtschaftung seiner Farm Diddly Squat geht. "Clarkson's Farm" auf Amazon Prime.

Der Schnauzer des Ewan McGregor "Ein Gentleman in Moskau" bei Paramount+

Ist Politik eine Charakterfrage? Was ist bei Politikerinnen privat, was öffentlich, welche Relevanz haben Charakter und Verhalten – eine ORF-Diskussion nach der STANDARD-Investigativrecherche.

Kampf gegen rechtsextreme Vorherrschaft auf Tiktok Die Hashtag-Doku "Reclaim – Der Kampf um die Demokratie auf Tiktok" geht mit Fachleuten dem Erfolg von Accounts von AfD und FPÖ auf den Grund.

"Mit beiden Augen sehen" Außenminister Schallenberg über Palästina als eigenen Staat im TV-Tagebuch.#

Journalismusfestival, nachgefragt STANDARD-Journalistin Colette M. Schmidt über Polizeigewalt: "Eine Behörde, die uns zu beschützen hat".

"General Hospital"-Schauspieler Johnny Wactor erschossen Er hat auch in Serien wie "Westworld", "Criminal Minds" und "Station 19" mitgewirkt.

Switchlist "Die Wahrheit" und "Privatleben" mit Brigitte Bardot, "Star Trek Beyond", "Kohlhiesels Töchter": TV-Tipps für Montag

