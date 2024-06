34 Weltraumjahre hat das Hubble-Weltraumteleskop auf dem zylinderförmigen Buckel, einen prominenten Platz in der Astronomiegeschichte hat es sich längst gesichert. Das 1990 gemeinsam von der US-Weltraumbehörde Nasa und der europäischen Weltraumorganisation Esa ins All gestartete Teleskop hat in seiner langen Laufzeit bahnbrechende Daten zur Erde geschickt und nicht nur für zahllose atemberaubende Bilder gesorgt. Hubble lieferte viele neue Erkenntnisse, etwa zur Entwicklung von Galaxien, zur Expansion des Universums oder zu Schwarzen Löchern.

Hubble lieferte viele ikonische Aufnahmen und wertvolle Daten aus dem All. Noch ist das Teleskop aktiv, ein Ende der Mission zeichnet sich aber ab. imago/ZUMA Press

Und das, obwohl die Mission von Anfang an mit Pannen konfrontiert war. Schon kurz nach dem Start stellte sich heraus, dass Hubbles Hauptspiegel nicht korrekt geschliffen war und unscharfe Bilder produzierte. Behoben wurde der Fehler 1993 durch eine Spaceshuttle-Mission, der bis 2009 noch vier weitere Servicemissionen folgten. Auch seit dem letzten Service 2009 erlebte Hubble brenzlige Situationen, vor drei Jahren sorgte etwa ein Computerproblem vorübergehend für den Ausfall aller Geräte. Erst Anfang dieses Jahres kam es zu kleineren Zwischenfällen. Die Probleme konnten remote behoben werden, die Mission läuft offiziell vorerst bis 2026 weiter.

Nahendes Absturzdatum

Hubbles Missionsdauer wurde immer wieder nach hinten verschoben, das Teleskop liefert nach wie vor wertvolle Daten. Doch ohne weitere Servicemissionen ist in einigen Jahren definitiv Schluss: Hubble umkreist die Erde in einer relativ niedrigen Umlaufbahn, aktuell in etwa 525 Kilometer Höhe. Die Reibung durch Atmosphärenteilchen sorgt für ein kontinuierliches Absinken der Flughöhe. Wenn der Orbit zu niedrig wird, soll das Teleskop kontrolliert zum Absturz gebracht werden und größtenteils in der Atmosphäre verglühen. Das dürfte im Lauf der 2030er-Jahre passieren – außer wenn jemand etwas dagegen unternimmt. Jared Isaacman möchte dieser Jemand sein.

Besuch bei Hubble: Die letzte Servicemission fand 2009 statt, damals mit dem Spaceshuttle Atlantis. IMAGO/Newscom World

Der US-amerikanische Milliardär, der mit einem Zahlungsabwicklungsunternehmen und einer Firma für militärische Dienstleistungen reich wurde, ließ vor zwei Jahren mit der Idee aufhorchen, gemeinsam mit dem Unternehmen Space X eine Rettungsmission für Hubble zu starten. Konkret schlug er vor, untersuchen zu lassen, ob Hubbles Umlaufbahn mithilfe des Space-X-Raumschiffs Crew Dragon angehoben werden könnte. Isaacman, der selbst schon einmal privat ins All geflogen ist, finanziert sein eigenes Mini-Raumfahrtprogramm namens Polaris, das drei astronautische Flüge mit gecharterten Raumfahrzeugen von Space X umfassen soll.

Privater Außenbordeinsatz

Im Rahmen dieser Flüge könnte, so die Idee, auch gleich die Hubble-Rettungsaktion durchgeführt werden – ohne Kosten für die Nasa. Dabei könnten bei einem Außenbordeinsatz auch beschädigte Komponenten des Teleskops ausgewechselt werden. Insgesamt könnte das Hubbles Lebensdauer um etliche Jahre verlängern. Seit dem Ende der Spaceshuttle-Ära 2011 verfügt die Nasa selbst über kein eigenes System für eine derartige Mission. Die US-Weltraumbehörde kündigte 2022 an, die Machbarkeit des Vorschlags untersuchen zu lassen.

Ergebnisse der Machbarkeitsstudie wurden bisher nicht veröffentlicht. Ein Bericht des US-Senders National Public Radio legt nun jedoch nahe, dass Isaacmans Vorschlag in der Nasa auf gehörige Skepsis stößt: Die Rettungsmission erscheint einigen Experten als zu riskant. Insbesondere die Vorstellung eines Außenbordeinsatzes sorgt nicht nur für Begeisterung. Noch nie wurde ein solcher "Weltraumspaziergang" von einem Crew Dragon aus durchgeführt. Das Space-X-Raumschiff verfügt auch über keine Luftschleuse. Um aus- und wieder einsteigen zu können, muss während des Einsatzes der gesamte Innenraum der Raumkapsel drucklos sein.

Ohne Gegenmaßnahmen wird die Ära Hubble im Lauf der 2030er-Jahre zu Ende gehen. imago/ZUMA Press

Zudem stellt sich die Frage nach Backup im Notfall. Schon die letzte Hubble-Wartungsmission mit dem Spaceshuttle Atlantis, nur wenige Jahre nach der Columbia-Katastrophe 2006, bereitete der US-Weltraumbehörde Kopfschmerzen. Denn die Internationale Raumstation ist für Raumfahrer bei Hubble unerreichbar. Zudem zeigt eine Nasa-Studie, dass es bei 22 Prozent aller Außenbordeinsätze zwischen 1965 und 2019 zu Problemen gekommen war. Neben Gefahren für Astronautinnen und Astronauten besteht auch das Risiko, dass eine private Servicemission technisch nach hinten losgehen und zu Beschädigungen am Teleskop führen könnte.

Tickende Uhr im Orbit

Isaacman hält dagegen, dass allzu große Vorsicht ein Fehler wäre. Private Weltraumspaziergänge seien im Rahmen seines Programms ohnehin geplant, "dieses Risiko wird auf jeden Fall eingegangen", meinte der Milliardär. Es wäre schade, das nicht auch gleich für Hubble zu nutzen. "Da die Hubble-Umlaufbahn immer niedriger wird, bleibt nur begrenzte Zeit, um eine Mission zu planen, zu trainieren und zu fliegen", schrieb Isaacman kürzlich auf dem Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter. "Ich bin etwas besorgt, dass die 'Uhr' bei diesem Spiel abläuft."

Die Polaris-Rettungsmission könne nur bis zu einer bestimmten Höhe durchgeführt werden, dann blieben nur mehr der Absturz oder eine robotische Mission – Letztere auf Kosten der Steuerzahler. Er sei sich bewusst, dass es nicht seine Entscheidung sei und dass es dabei viele Interessen zu berücksichtigen gebe, schrieb Isaacman sinngemäß. "Unabhängig davon, wie es weitergeht, bin ich froh dass wir alle die Zeit investiert haben, um zu sehen, ob es funktionieren kann. Hubble hat sich diese Anstrengungen verdient." (David Rennert, 2.6.2024)