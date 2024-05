Mit der Verhängung massiver Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge haben die Vereinigten Staaten ihre eigene Heuchelei und wirtschaftliche Anfälligkeit offengelegt, schreibt Yale-Wirtschaftswissenschafterin Pinelopi Koujianou Goldberg in ihrem Gastkommentar.

Chinesische Autobauer wie BYD drängen auf ausländische Märkte. Sind Zölle auf E-Autos eine richtige Maßnahme? Foto: Reuters / Chalinee Thirasupa

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat Zölle in Höhe von 100 Prozent auf in China hergestellte Elektrofahrzeuge angekündigt und Donald Trump für den Fall seiner Wahl im November Zölle in Höhe von 200 Prozent auf in Mexiko hergestellte chinesische Autos. Beide Maßnahmen hätten keine nennenswerten Auswirkungen auf den US-Automarkt, da die Importe aufgrund früherer Zölle und der antichinesischen Stimmung, die das Land erfasst hat, verschwindend gering sind. Dennoch ist die Ankündigung aus drei Gründen wichtig.

Ausgewachsener Wirtschaftskrieg

Erstens sind die jüngsten Zollerhöhungen für eine Reihe anderer Produkte, von Halbleitern bis hin zu Nadeln und Spritzen, der endgültige Sargnagel für die Handelskooperation zwischen den USA und China. Die Behauptung, wonach die USA lediglich versuchen, nationale Sicherheitsrisiken zu managen, ohne die bilaterale Wirtschaftskooperation zu gefährden, ist hinfällig. Beide Länder befinden sich in einem ausgewachsenen Wirtschaftskrieg mit weitreichenden geopolitischen Folgen.

Symbol der Schwäche

Zweitens sind die Zölle eine Niederlage. Angesichts des Umfragerückstands fühlen sich Biden und sein Team gezwungen, sich auf die Anti-China- und Antihandelsstimmung einzulassen, die sich als eines der wenigen einigenden Themen in einem polarisierten Land erwiesen hat. Darüber hinaus sind die Zölle in Verbindung mit den Klagen der USA darüber, dass China zu viel produziert und das globale Wirtschaftssystem unter Druck setzt, Ausdruck einer tief sitzenden Sorge um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der USA.

Diese Befürchtungen bestehen trotz früherer Zölle, Exportbeschränkungen und der aggressiven Industriepolitik, die mit dem Chips and Science Act und dem Inflation Reduction Act (IRA) verfolgt wird. Mit der Eskalation des Handelskriegs gibt die Regierung praktisch zu, dass diese bisherigen Maßnahmen (noch) nicht gefruchtet haben und China trotz Gegenwinds im Galopp vorauseilt. Auch wenn die Zölle weitgehend symbolisch sind, so sind sie doch ein Symbol der Schwäche.

Nachteilig für Klimaschutz

Drittens, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, untergraben Zölle auf Elektrofahrzeuge die Klimaschutzagenda. Fachleute sind sich einig, dass die Zeit bei der Reduzierung der Treibhausgasemissionen von entscheidender Bedeutung ist. Jedes Jahr der Untätigkeit bringt uns näher an gefährliche planetarische Kipppunkte. In Ermangelung einer Kohlenstoffbepreisung, die sich in den USA als politisch nicht durchsetzbar erwiesen hat, ist die Dekarbonisierung des Verkehrs seit langem eine lohnende zweitbeste Alternative.

"Die chinesische Elektroautoindustrie ist – insbesondere im unteren Preissegment – wettbewerbsfähiger."

China ist bei weitem der preislich wettbewerbsfähigste Hersteller von E-Autos, was auf aggressive Verbrauchersubventionen seit 2010, umfangreiche Investitionen in die Ladeinfrastruktur und Anforderungen an den Inlandsanteil zurückzuführen ist, die chinesische Batteriehersteller begünstigen. Durch diese Maßnahmen konnte China von externen Netzwerkeffekten und Learning by Doing profitieren.

Mehrere Bestimmungen des IRA und des europäischen Green Deal, einschließlich der Anforderungen für im Inland hergestellte Anteile, zielen darauf ab, den Erfolg Chinas nachzuahmen. Die USA und Europa beginnen jedoch mit einem erheblichen Kostennachteil. Auch wenn man darüber streiten kann, ob Chinas bisherige Anforderungen an den Inlandsanteil "fair" waren, ist es eine Tatsache, dass die chinesische Elektroautoindustrie – insbesondere im unteren Preissegment – wettbewerbsfähiger ist.

Scheinheiliges Kalkül

Da die Geschichte nicht umgeschrieben werden kann, sollten wir versuchen, das Beste daraus zu machen. Aus Klimasicht wäre es ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, auf billig produzierte chinesische E-Autos zurückzugreifen. Doch nun werden die Zölle die Einführung von Elektrofahrzeugen verzögern, und sie könnten den gesamten Markt dafür gefährden. Im besten Fall werden die US-amerikanischen und europäischen Hersteller aufholen, aber erst nach vielen Jahren. Im schlimmsten Fall werden die Konsumentinnen und Konsumenten aufgrund der höheren Kosten einfach auf E-Fahrzeuge verzichten.

Die Biden-Administration argumentiert, dass Klimapolitik in Ordnung ist, wenn sie den Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften dient, aber nicht, wenn sie zufällig China nützt. Viele im Westen mögen dieses Kalkül für akzeptabel halten. Aber es wird viel schwieriger sein, Druck auf weniger wohlhabende Länder wie Indien auszuüben, damit sie umweltfreundliche Maßnahmen ergreifen, die kurzfristig teuer sein können. Wenn die USA und Europa nicht bereit sind, die Umwelt über ihre kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen zu stellen, warum sollten es dann andere tun?

Schneller sein

Die jüngsten Bemühungen, die eigenen wirtschaftlichen Interessen durch Handelsschutzmaßnahmen zu fördern, haben nicht die erhofften Ergebnisse gebracht. Doch jedes Mal, wenn eine Reihe von Maßnahmen enttäuschend ausfällt, eskalieren die USA den Konflikt in der Hoffnung, dass weitere Restriktionen wirksamer sein werden. Damit untergraben sie genau die Ziele, für die sie sich einsetzen – in diesem Fall die Bekämpfung des Klimawandels.

Der beste Weg, einen Schritt vor der Konkurrenz zu bleiben, besteht nicht darin, sie zu bremsen. Man muss schneller sein und sich auf das konzentrieren, was man am besten kann. Für die USA bedeutet dies, Forschung und Entwicklung zu fördern, Innovationen zu unterstützen und internationale Talente zu nutzen. Die USA sollten sich auf den Bau eines weiteren Tesla konzentrieren und nicht auf teure und erfolglose Versuche, Billigkonkurrenten auszustechen. (Pinelopi Koujianou Goldberg, Übersetzung: Andreas Hubig, Copyright: Project Syndicate, 31.5.2024)