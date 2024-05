Der spanische Sandplatzkönig und Rekordsieger in Paris unterliegt dem Deutschen in drei Sätzen

Aus der Traum für Rafael Nadal. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Paris - Der Deutsche Alexander Zverev hat das aufsehenerregende Duell in der ersten Runde der French Open gegen den Turnier-Rekordsieger Rafael Nadal gewonnen. Mit dem 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 beendete die deutsche Nummer eins mit hoher Wahrscheinlichkeit die einzigartige Erfolgsstory des Spaniers in Paris.

Nadal, der 14. Mal an der Seine triumphieren konnte und nach seinem Comeback in diesem Jahr sein Lieblingsturnier als klaren Höhepunkt genannt hatte, kassierte erst seine vierte Niederlage auf dem Sand von Paris bei 112 Siegen. Dass es wirklich sein letztes Match in Roland Garros war, ist nicht ganz fix. Nadal hatte sich ein kleines Hintertürchen offengelassen.

Zverevs Selbstvertrauen wächst unterdessen mit dem nächsten Ausrufezeichen nach dem Triumph beim Masters in Rom weiter an. Der Weltranglistenvierte, der in den vergangenen drei Jahren jeweils das Halbfinale in Paris erreicht hatte, trifft in der zweiten Runde auf den Belgier David Goffin oder den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard. (sid, red, 27.5.2024)