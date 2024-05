Der französische Präsident Emmanuel Macron (l.) und der deutsche KanzlerOlaf Scholz kurz vor einem Treffen mit Polens Premierminister Donald Tusk um März 2024. REUTERS/Annegret Hilse

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warnen in einem gemeinsamen Text in der Financial Times, dass die Europäische Union dramatische Anstrengungen unternehmen müsse, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, andernfalls riskiere sie, dass ihre Lebensweise untergraben werde. Ereignisse in der jüngeren Zukunft, wie die Pandemie oder der russische Angriff auf die Ukraine, hätten gezeigt, dass "die Grundlagen, auf denen wir unsere europäische Lebensweise und unsere Rolle in der Welt aufgebaut haben, nicht als selbstverständlich" angesehen werden könnten, heißt es in dem Text. "Unser Europa ist sterblich, und wir müssen uns der Herausforderung stellen."

Dekarbonisierung bis einheitlicher Finanzmarkt

Was die beiden politischen Schwergewichte konkret fordern sind unter anderem der Ausbau des Binnenmarktes, auch durch "einen ambitionierten Abbau von Bürokratie", damit Unternehmen schneller und unkomplizierter arbeiten könnten.

Außerdem fordern Macron und Scholz weitere Anstrengungen zur Dekarbonisierung der Wirtschaft, wobei der genaue Weg dahin den Mitgliedstaaten überlassen werden sollte, schrieben sie, mit Verweis auf unterschiedliche Energiemixes - was wie eine Anspielung auf die Nutzung von Atomkraft in Frankreich gelesen werden kann.

Schließlich appellieren die beiden noch: "Wir müssen das volle Potenzial unserer Kapitalmärkte erschließen." Zu viele europäische Unternehmen würden abwandern und ihre Investitionen woanders tätigen anstatt in europäische Start-Ups. "Um die erforderlichen Investitionen zu mobilisieren, müssen wir uns ernsthaft mit einem wirklich integrierten europäischen Finanzmarkt befassen, dessen Kern die Banken- und Kapitalmarktunion ist, der Fragmentierung entgegenwirken und die globale Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Finanzsektors sicherstellen", so Macron und Scholz. Dazu gehöre unter anderem eine Vereinheitlichung der Finanzmarktaufsicht, sowie des Insolvenz- und Steuerrechts und der Investitionsbedingungen. (red, 27.5.2024)