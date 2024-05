Nachtzug zum kroatischen Inselhüpfen

Insel Brač in Kroatien Getty Images/iStockphoto

Keine Lust auf Stau am Strand und auf dem Weg dorthin? Da mag der – zugegebenermaßen auch immer volle ­– Nachtzug von Brati­slava über Wien und Graz nach Split eine gute Alternative sein. Vor allem auch deshalb, weil in der vielbesuchten Stadt nicht zwangsläufig Endstation ist. Von Split gibt es gute Schiffsverbindungen zu den Inseln Brač (Foto), Hvar und Šolta sowie Busse in die Küstenorte Trogir und Šibenik.

visitsplit.com

Hektische Tempi im heimischen Alpensee

Wildschwimmen in heimischen Bächen und Bergseen Getty Images/iStockphoto

Karibikfeeling? Kommt beim Tappenkarsee optisch auf. Und weil Eisbaden boomt, spricht auch temperaturmäßig nichts gegen den Badeurlaub an türkisblauen Salzburger Bergseen. Mehr wilde Schwimmgelegenheiten in alpinen Bächen und Bergseen findet man in Hansjörg Ransmayrs Buchreihe Wild Swimming und im bald verfügbaren Band Alpine Swimming Österreich.

alpine-swimming.com

Im Camper der dänischen Küste entlang

Tisvildeleje in Dänemark Getty Images

Beinahe direkt am Strand schlafen kann, wer sich einen Camper mietet und damit die dänische Küste abfährt. Auf naturbelassenen Plätzen wie am Vejers Strand steht man in weitgehend naturbelassenen Dünen oder wie in Tisvildeleje im schützenden Schatten eines Wäldchens. Wem Campen auf Dauer oder auch nur zwischendurch zu rustikal ist, der kann fast überall an der Küste auf komfortable Häuschen ausweichen. (RONDO, Sascha Aumüller, 31.5.2024)

visitdenmark.de