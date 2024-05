Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) möchte, dass Asylwerber in Grundversorgung des Bundes zu gemeinnützigen Tätigkeiten verpflichtet werden können. Zudem sollen Flüchtlinge bereits zu Beginn ihres Asylverfahrens Wertekurse absolvieren. Eine Ausweitung von Deutschkursen war bei der Pressekonferenz am Dienstag kein Thema. REUTERS/Elisabeth Mandl

Das ÖVP-geführte Innenministerium arbeitet schon länger an einer Möglichkeit, um Asylwerber zu gemeinnützigen Tätigkeiten verpflichten zu können. Ein Ende Februar 2024 durchgesickerter Verordnungsentwurf sah eine Ausweitung der Tätigkeitsbereiche für Personen im Asylverfahren vor, allerdings sollten diese Hilfsarbeiten nur "mit deren Einverständnis", also freiwillig, ausgeführt werden.

Am Dienstag stellte Innenminister Gerhard Karner hingegen eine "Weiterentwicklung" der Maßnahmen für Asylwerber in Grundversorgung des Bundes vor. Ein Teil betrifft verpflichtende Wertekurse, ein anderer Teil einen "verpflichtenden Arbeitskatalog für Asylwerber", wie es Karner formulierte: Demnach sollen Asylwerber des Bundes gemeinnützige Tätigkeiten übernehmen müssen, sofern sie angeboten werden. Wer dem nicht nachkommt, dem wird das Taschengeld in Höhe von 40 Euro pro Monat reduziert. "Wer künftig keine Tätigkeiten für die Allgemeinheit übernimmt, bekommt nur noch 20 Euro Taschengeld", sagte Karner. Für Asylwerber, die gemeinnützige Tätigkeiten übernehmen, sind "als Anerkennungsbeitrag" 1,50 Euro pro Stunde vorgesehen.

Die Maßnahme betrifft freilich nur jenen Teil der Asylwerber, die noch in Bundesbetreuung sind und ganz am Anfang ihres Asylverfahrens stehen. Aktuell sind das rund 1600 Personen. Insgesamt befinden sich derzeit rund 35.000 Flüchtlinge in Grundversorgung, der überwiegende Großteil ist in Betreuung der Bundesländer. Die angekündigte Maßnahme trifft zudem auch nicht auf die rund 38.000 Vertriebenen aus der Ukraine zu. Karner hofft, dass sich die Bundesländer an den nun angekündigten Maßnahmen des Bundes für die Flüchtlinge in Grundversorgung "orientieren". Eine Verpflichtung der Länder ist nicht möglich.

Mangel an Angeboten für Hilfstätigkeiten

Karner bezeichnete die Maßnahme des Bundes als "Arbeitspflicht" für Asylwerber. Wie oft tatsächlich eine mögliche Reduktion des Taschengelds bei Nichtbefolgung infrage kommt, ist aber offen. Denn laut Andreas Achrainer, dem Geschäftsführer der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU), gab es zuletzt für Asylwerber des Bundes eher einen Mangel an Angeboten für Hilfstätigkeiten. Achrainer zeigte sich am Dienstag daher froh darüber, dass die Liste an gemeinnützigen Tätigkeiten ausgeweitet wird.

Neben Hilfsarbeiten im Tätigkeitsbereich von Bund, Ländern und Gemeinden kommen auch Organisationen der öffentlichen Hand ohne Gewinnorientierung infrage – sowie Gesellschaften, die mindestens fünf Zivildiener beschäftigen dürfen. Karner nannte als Beispiele die Hilfe bei der Pflege von Grünflächen in Gemeinden, beim Winterdienst, Unterstützung in Pflege- und Obdachlosenheimen oder in Büchereien. "Wer von der Allgemeinheit unterstützt wird, soll auch etwas zurückgeben", sagte Karner.

Eine entsprechende Novelle soll laut dem Innenminister noch am Dienstag in Begutachtung gehen "und Ende Juni erlassen werden". Die mögliche Reduktion des Taschengelds ist in der Verordnung hingegen kein Thema: Diese soll über die jeweilige Hausordnung der Bundes-Quartiere für Asylwerber geregelt werden.

Wertekurse für Ankommende verpflichtend

Als zweite Maßnahme stellten Karner und Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) verpflichtende Wertekurse für Asylwerber in Grundversorgung des Bundes vor. Diese sollen Themen wie Regeln und Verhaltensweisen genauso umfassen wie das Verhalten im Umgang mit weiblichen Personen sowie Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Ein Schwerpunkt werde auch auf Antisemitismus gelegt, kündigte Raab an. Vorgesehen sind vier Module zu je 90 Minuten. Die Kurse finden auf Deutsch statt und werden laut der Integrationsministerin gedolmetscht. Wer den verpflichtenden Kursen nicht nachkommt, dem soll ebenfalls das Taschengeld des Bundes um die Hälfte gekürzt werden können.

Die verpflichtenden Wertekurse betreffen freilich erneut nur jene 1600 Flüchtlinge in Grundversorgung des Bundes. Eine Erhöhung der Anzahl von Deutschkursen selbst sprach Raab nicht an.

Arbeitspflicht "gar nicht möglich"

Wien Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) zeigte sich in einer ersten Reaktion "tatsächlich enttäuscht über die Aktivitäten des Bundes". Er hätte sich Wertekurse für alle 35.000 Asylwerber in Grundversorgung des Bundes sowie der Länder sowie eine Ausweitung der Deutschkurse erwartet. Zur Maßnahme, Asylwerber für gemeinnützige Tätigkeiten in Wien zu verpflichten und Pönalen bei Nichtbeachtung zu verhängen, sagte Hacker: "Es gibt keine Verordnung des Bundes, die eine Arbeitspflicht vorsieht." Demnach sei auch eine mögliche Reduktion des Taschengelds kein Thema.

Eine Arbeitspflicht für Asylwerbende sei gar nicht möglich, egal ob in der Bundes- oder in der Landesgrundversorgung, kommentiert Lukas Gahleitner-Gertz von der NGO Asylkoordination die Pläne des Innenministers. Denn dabei würde es sich letztendlich um Arbeit unter Zwang handeln – und Zwangsarbeit ist verboten. Es könne sich also nur um freiwillige Tätigkeiten handeln.

Zudem seien die von Karner ins Spiel gebrachten gemeinnützigen Tätigkeiten keineswegs ordentliche Jobs, für die es eine Arbeitsbewilligung laut dem Ausländerbeschäftigungsgesetz bräuchte. Bei einem Besuch in Tirol, wo die Landesflüchtlingsbetreuung nicht von privaten Anbietern, sondern vom Land selbst organisiert wird, habe er sich kürzlich erkundigt, wie viele gemeinnützige Jobs es für die Asylsuchenden gebe, schildert Gahleitner: "Die Antwort war: zwölf Jobs." (Irene Brickner, David Krutzler, 28.5.2024)