Badeurlaub am Wörthersee? Ist oft nur in Verbindung mit einem teuren Hotelaufenthalt möglich. Wir haben kulinarische Seezugänge zu Kärnten gefunden.

Am Wörthersee lassen sich auch kulinarische Entdeckungstouren unternehmen. Kärnten Werbung / Gert Steinthaler

Der Wörthersee ist wohl das bekannteste Beispiel für die Exklusivität eines Badeurlaubs in Österreich. 82 Prozent des Kärntner Sees sind in Privatbesitz und nur neun Prozent der Ufer öffentlich zugänglich. Der Rest ist wegen der Geografie des Sees kaum erreichbar. Wer also zum ungestörten Baden hierherkommt, muss in einem der meist hochpreisigen Hotels einchecken.

Die Hotels und Restaurants mit Seezugang, von denen viele nur in der von Juni bis September dauernden Hauptsaison geöffnet haben, sind dann aber erwartungsgemäß sehr gefragt. Folglich sind auch Boote nicht nur Fortbewegungsmittel, sondern Aufenthaltsorte. Früher oder später legt man direkt am Strandclub oder beim Fischbistro an.

Wer kein Boot sein Eigen nennt, muss trotzdem nicht auf dem Trockenen sitzen. Schließlich bieten zahlreiche Restaurants Shuttleservices an, ganz abgesehen vom öffentlichen Schiffsverkehr. Also, Leinen los, Schaumwein rein! Ein Überblick über angesagte kulinarische Anlegeplätze am Wörthersee.

Gourmetrestaurant Hubert Wallner: Frischfang mit Champagnerbegleitung

Der gebürtige Oberösterreicher Hubert Wallner gilt mit 18 Gault-Millau-Punkten als bester Koch Kärntens. In seinem Gourmetrestaurant kommt das auf den Tisch, was der selbsternannte Schwarzfischer persönlich aus dem Wörthersee holt oder sich von Fischern seines Vertrauens liefern lässt. Pulpo mit Zitrone und Kärntner Tomaten, Branzino mit Heu-Beurre-Blanc oder Kaisergranat mit Artischocken und Schafgarbe. Wer Wein als zu bürgerlich empfindet, bestellt die Champagnerbegleitung. Manche Teller wirken ein ­wenig retroartig mit ihren Kohlrabirosen und kunstvollen Saucenschlieren, dafür stimmen Service und Produktqualität. Für eine Wörthersee-Reinanke mit Miso-Blumenkohl geht man ins Südseite, das von Wallners Ehefrau Kerstin betriebene Bistro.

hubertwallner.com

La Terrasse im Hotel Seefels: Österreichklassiker in Edelsetting

Weißbehandschuhte Kellner, die Kaiserschmarren und Bauernkitz-Beuschel servieren, erlebt man nicht alle Tage. Das La Terrasse ist eines von zwei Gastrokonzepten des Hotels Seefels, eines aufwendigen Hotels mit Lassnig- und Baselitz-Originalen und dem stylishsten Fitnessstudio nördlich der Alpen. "Wir versuchen, so viele Produzenten wie möglich aus der Umgebung einzubinden", so Küchenchef Richard Hessl. Besser als die etwas steife Italien-Frankreich-Küche mit Krustentierschaumsuppe und Seezunge an Sa­fran­risotto gelingen die bodenständigen Austroklassiker, allen voran die Bärlauchnockerln, eine der schönsten Kindheitserinnerungen des Chefkochs. In jeder Hinsicht legerer geht es im Zweitrestaurant Porto Bello direkt am Wasser zu. Optisch durch Lampions in den Kärntner Nationalfarben Rot, Weiß, Gold, kulinarisch durch Topfenknödel und Crudo von der Grafensteiner Lachsforelle.

seefels.at

Rosé in der Villa Bulfon: Dösen auf dem Daybed

Erfunden wurde der Bellini in Venedig, gelebt wird die damit verbundene glamouröse Dösigkeit ebenso gut in Velden am ­Wörthersee. Die denkmalgeschützte, in den 1840ern erbaute Villa Bulfon punktet nicht nur mit pastellfarbenen Suiten und einem hervorragenden Frühstück, sondern auch einem 21.000 qm großen Parkareal Auf der Terrasse des Seerestaurants Rosé pendelt die Stimmung zwischen Côte d’Azur und Cipriani. Zum Frank-Sinatra-Soundtrack gibt es Austern, eine Raw Bar mit Sushimeister und Saibling vom Josper Grill, aber auch Kärntner Backhendl und Alpenkaviar, und zwar kiloweise. Wem vom mit Champagner aufgegossenen Bellini der Kopf schwirrt, lässt sich in eines der alpenschneeweißen Daybeds sinken. Abends weisen in den Bäumen hängende Glühbirnen zur zweiten Edeltränke des Hauses, dem Salon Bökermann.

villabulfon.at/de

Ungeheuer: Seafood-Partys mit Seezugang

Mitnaschen an der Exklusivität des Wörthersees kann man in Lokalen wie dem Ungeheuer. Petra Nestlbacher

In ihrem früheren Leben organisierten Eva-Maria Neuschitzer und Armin Krautzer Technopartys am Arlberg, heute beleben sie mit diesem Spirit den etwas hüftsteifen Wörthersee. In ihrem 2021 eröffneten Ungeheuer finden auf weißen Holzplanken die besten legalen Seafood-Partys statt. Zu Garnelen-Masala mit gebratenem Reis, veganem Ceviche mit Tabbouleh und Rib-Eye-Steak mit Mojo Verde werden funky Cocktails serviert, die Vorspeisen­étagèren sind ebenso wie die im Ganzen servierten Fische zum Teilen gedacht. Immer mittwochs wird gegrillt, dazu baut ein DJ sein Mischpult am Wasser auf. "Viele unserer Gäste kommen mit dem Boot", so Neuschitzer. "Vielleicht erfüllt sich ja irgendwann mal unser Traum von einem Technorave auf dem Wasser."

ungeheuer-velden.at

Electric Garden: Burger, Bier und Weinbergschnecken

Direkt am See essen? Kann man auch auf dem Areal eines funktionsfähigen Heizkraftwerks, allerdings nur bei gutem Wetter, es gibt nämlich keinen Innenbereich. Weder Hauben noch Hautevolee, sondern unkomplizierte Teller wie Flammkuchen, Burrata mit Pfeffer-Melone und Currywurst – die Chefin kommt aus Berlin – sowie ein "Langsamer Weinbergschneckendreier", ein regionales Unterfangen vom wenige Kilometer entfernten Schneckenzüchter Andreas Salander. Ergänzt wird das Angebot des Bistros um Burger und Bier – auch das empfehlenswerte alkoholfreie Villacher gibt es an diesem spannungsgeladenen Ort.

electricgarden.at

Bar im Parkhotel Pörtschach: Swinging Sixties mit Seeblick

Kalte Ente, das ist kein frierender Schwimmvogel, sondern ein selten gemixter Barklassiker. So wie dieser atmet auch das Parkhotel Pörtschach den Geist der Sechzigerjahre. Das zweitälteste Haus am Wörthersee hat schon viel gesehen, EU-Gipfel, Sommerfrischler, Zahnmedizinkongresse. Ein beige-goldener Nostalgikertraum ist die Lobby mit Lobmeyr-Kronleuchter, Butterfly Chairs, geometrischen Leuchtröhren und einem aus­klappbaren Gemälde der österreichischen Künstlerin Xenia Hausner, hinter dem sich die Bar versteckt. Tagsüber kommt von dort, von Pianoklängen begleitet, der sehr gute Kaffee einer Villacher Rösterei, abends dann Cocktails wie die eingangs erwähnte Kalte Ente, bestehend aus ­Cocchi, Prosecco, Weißwein und Zitrone.

parkhotel-poertschach.at

(RONDO, Eva Biringer, 1.6.2024)