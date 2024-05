Die deutsche Altbundeskanzlerin traf am Montagabend beim Staatsbankett in Berlin auf das französische Präsidentenpaar. Sie wählte ein Outfit, das so manchem bekannt vorkam

Altbundeskanzlerin Angela Merkel

Da war sie wieder! Angela Merkel warf sich am Montagabend für ihren Auftritt im Schloss Bellevue in Schale. Die deutsche Altbundeskanzlerin traf beim Staatsbankett in Berlin auf das französische Präsidentenpaar und wählte ein Outfit, das so manchem bekannt vorkam. Petrolfarbener, leicht taillierter Blazer, dazu jener bodenlange Rock, der schon Bayreuther Boden berührt hat. 2018 und 2023 war sie im selben Outfit (inklusive Clutch) bei der Eröffnung der Richard-Wagner-Festspiele aufgetreten, 2022 durfte das Kleid mit nach Salzburg zu den Festspielen.

Angela Merkel am 27. Mai mit Präsident Frank-Walter Steinmeier und dessen französischem Kollegen Emmanuel Macron.

Auch an Merkels Attitüde hat sich wenig geändert. Ihre Auftritte waren schon immer so nüchtern wie ihre Trägerin. Wir erinnern uns: Nur im Detail unterschieden sich Angela Merkels Outfits in ihrer Amtszeit. Es wechselten die Farbe, der Halsausschnitt, die Taschen oder die Verschlüsse. Die Grundlage jedes öffentlichen Auftritts der Altkanzlerin war ein Blazer, um den herum kombiniert wurde. Selbst zu festlichen Anlässen recycelte Merkel ihre Kleider. Und das bereits in Zeiten, als das noch nicht als Akt der Nachhaltigkeit galt. Selbst ihre auffälligsten Stücke, die Dekolleté-Kleider, wurden mehrfach getragen.

Angela Merkel und Ehemann Joachim Sauer 2018 bei der Eröffnung der Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele.

Angela Merkels modisches Recycling, ihr bedachter Umgang mit Kleidung dürfte auch die Generation Z, die in Zeiten von Klimawandel, Krieg und Wirtschaftskrise erwachsen wird, freuen. Nachhaltiger geht es wohl kaum. Das Kleider-Recycling entspricht heute dem Zeitgeist. Selbst Hollywoodstars wie Cate Blanchett oder Julia Roberts sind mittlerweile Wiederholungstäterinnen, tragen auf den roten Teppichen dieser Welt ältere Outfits auf.

Wofür es heute Applaus gibt, dafür durfte sich die deutsche Politikerin in ihrer aktiven Zeit so einiges anhören. Karl Lagerfeld bot Merkel noch Beratung in Stilfragen an, vor zehn Jahren lösten mehrfach getragene Bayreuth-Roben Diskussionen aus: Darf Merkel dasselbe Kleid zweimal anziehen? Diese Frage beschäftigte sogar die Auslandspresse.

Festspielpräsidentin Kristina Hammer 2022 mit Deutschlands Altkanzlerin Angela Merkel und Joachim Sauer während der Salzburger Festspiele.

2023 erschien Angela Merkel wieder in ihrer liebsten Kombination.

Zum Ende der Amtszeit hatte sich die Rezeption von Merkels Roben geändert, sogar Vogue-Chefin Anna Wintour erklärte 2019 gegenüber dem Magazin der Zeit: "Sie wirkt auf mich wie jemand, die weiß, wer sie ist. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie versucht, sich zu verstellen." Den pragmatischen Zugang zu Mode scheint sich die deutsche Altbundeskanzlerin bewahrt zu haben. Ihr Mehr an Tagesfreizeit verbringt die 69-Jährige offenbar nicht in Modegeschäften. (feld, 28.5.2024)