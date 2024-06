Auf und davon – was bietet Erasmus für Lehrlinge? Zwei junge Menschen berichten von ihrem Auslandspraktikum während der Ausbildung. Getty Images

"Als ich von der Möglichkeit, ins Ausland zu gehen, erfahren habe, war ich sofort Feuer und Flamme“, erinnert sich Milica Ognjanovic. Bereits vor einigen Jahren absolvierte die 29-Jährige als Erste in ihrem Betrieb ein Auslandspraktikum während der Lehre. Auch heute blickt sie noch ausschließlich positiv auf ihre Zeit auf der spanischen Insel Gran Canaria zurück.

Bei einem Auslandsaufenthalt für junge Menschen denken viele an ein Gap-Year nach der Matura oder ein Auslandssemester während des ­Studiums. Dass auch Lehrlinge die Möglichkeit haben, Erasmus zu machen, ist vielen hingegen weniger bekannt (siehe Infobox unten). Dabei bietet die Initiative viele Vorteile – für Auszubildende wie Betriebe.

"In der Logistikbranche ist Internationalität sowieso ein Thema – es war aber nicht nur beruflich, sondern auch persönlich bereichernd", findet Milica. Die gelernte Speditionskauffrau ist am Hafen Wien, einem Binnenhafen, tätig. "Einen Hochseehafen in Spanien zu sehen – etwas, das ich nur aus der Theorie in der Ausbildung kannte – war unbezahlbar", erklärt sie. Für sie war die Auslandserfahrung zudem ein Karriereboost: "Das kann nicht jede oder jeder vorweisen. Man fällt positiv auf."

Neue Einblicke

"Mir hat die Zeit in Sevilla wirklich die Augen geöffnet", sagt Sebastian Zöttl. Und das sagt nicht nur er selbst – auch aus seinem beruflichen und privaten Umfeld bekam er die Rückmeldung, dass der Aufenthalt ihn verändert habe. Im dritten Lehrjahr als Tischler machte der heute 22-Jährige mit seiner Berufsschulklasse ein Auslandspraktikum in der Hauptstadt der südspanischen Region Andalusien.

Besonders überrascht haben den Grazer die Einblicke in die Arbeitsweise anderer Betriebe. "Dass man an ein und dasselbe Problem ganz anders herangehen kann, hat mir gezeigt, dass es nicht nur eine richtige Lösung gibt", sagt er. Außerdem habe er nicht nur zwei gute Freunde in seiner Nähe gefunden, sondern bis heute Brieffreundschaften mit jungen Menschen aus Spanien und Belgien. Im Vorjahr hat der nun angehende Tischlermeister an einem Vernetzungstreffen auf den Azoren teilgenommen.

Viel zu gewinnen

Obwohl der Aufenthalt der Lehrlinge meist nur wenige Wochen dauere, sei die Umsetzung im Vergleich zu Erasmus an den Hochschulen meist schwieriger, räumt Ernst Gesslbauer ein. Er ist Direktor für die Programme Erasmus+ und Europäisches Solidaritätskorps bei Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung (OeAD). "Eine Hochschule ohne Erasmus gibt es kaum, in anderen Bereichen ist es meist umgekehrt", sagt er. Das liege zum einen daran, dass den Ausbilderinnen und Ausbildern die Möglichkeit oft nicht bekannt sei, aber auch an der aufwendigeren Organisation. "Es sind doch deutlich mehr Stellen involviert, die Aufenthalte werden sehr individuell geplant", erklärt er.

Hinzu komme bei vielen Jugendlichen eine gewisse Scheu davor, ins Ausland zu gehen. "In der Universität ist es schon anders", sagt Gesslbauer. Auch die Fremdsprache sei eine Hürde, obwohl hier im Gegensatz zum Auslandssemester kein bestimmter Nachweis vorgelegt werden müsse. "Vor einigen Jahren wurden die meisten Auslandspraktika noch in Deutschland gemacht", sagt er. Mittlerweile habe sich das aber geändert, die Jungen würden sich mehr trauen.

Möglichkeit nutzen

Zum Glück, wie Gesslbauer findet. Aus internen Umfragen und ­Erfahrungsberichten wisse er, dass viele Lehrlinge von Erasmus sogar noch mehr profitieren würden als manche Studierende. Denn nicht nur sprachliche Kenntnisse würden sich verbessern, auch persönliche Fähigkeiten wie das eigene Selbstbewusstsein steigen. Die positive Rückmeldung der Jungen decke sich zudem mit jener der Betriebe: "Viele ­Firmen sagen, wenn sie gewusst hätten, was sie da an Mehrwert gewinnen, hätten sie schon viel früher mitgemacht."

Unmittelbar vor der Pandemie hatte sich die OeAD ein hohes Ziel gesteckt: Jedes Jahr sollte die Zahl der Erasmus-Lehrlinge verdoppelt werden. Corona hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dennoch sei die Nachfrage deutlich gestiegen: Seit dem Start des Programms für Lehrlinge 2014 bis zum Vorjahr haben etwa 6200 Jugend­liche Erasmus in Anspruch genommen. Heuer werden allein 1200 bis 1300 Auszubildende ins Ausland entsandt.

Finanzielle Unterstützung

Laut OeAD-Programmdirektor Gesslbauer wolle man Europa damit vor allem für junge Menschen erlebbar machen, eine Realität außerhalb der Landesgrenzen aufzeigen – unabhängig vom sozialen und finanziellen Hintergrund. Aber kann man überhaupt sicherstellen, dass Eramus für alle leistbar ist? Für viele junge Menschen ist Geld laut einer Umfrage nach wie vor die größte Hürde für ein Auslandssemester. "Ausschließen kann man es natürlich nicht, dass die finanzielle Situation ein Hindernis ist", sagt Gesslbauer auf Nachfrage.

"Reisekostenzuschuss und Tagessätze, die Lehrlinge zusätzlich zu ihrer Lehrlingsentschädigung erhalten, sind aber so gewählt, dass ein Auskommen möglich ist", ergänzt er. Mit 1. Juni wurde die finanzielle Unterstützung zudem um rund 50 Prozent erhöht. Insgesamt werden heuer etwa 33.000 Menschen Erasmus machen, der Großteil davon sind Studierende. Interessierten Jugendlichen will Gesslbauer deshalb Folgendes mit auf den Weg geben: "An den Hochschulen ist der Andrang groß, die Plätze begrenzt. Bei den Lehrlingen können wirklich alle mitmachen, die wollen." (Anika Dang, 2.6.2024)