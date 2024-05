Zu den Hauptthemen des Vereins Radikale Töchter gehören Antirassismus, Feminismus und Klimaschutz. Radikale Töchter/Website

Graffiti-Artist, Rapperin, Aktionskünstlerin: Cesy Leonard entdeckte schon bald ihre Leidenschaft für künstlerische Provokation. Bis 2019 war sie beim Zentrum für Politische Schönheit aktiv, wo sie die gesellschaftliche Kraft politischer Kunst erlebte und einzusetzen lernte. Heute gibt sie ihr Wissen weiter: Vor fünf Jahren gründete sie "Radikale Töchter", einen Verein zur Vermittlung von Aktionskunst und künstlerischem Aktivismus. In Workshops lernen junge Menschen, wie sie sich Aufmerksamkeit verschaffen und ihre Themen in die Öffentlichkeit bringen – und vor allem den Mut, den ersten Schritt zu tun. Im Gespräch mit dem STANDARD erklärt Cesy Leonard, wie man den öffentlichen und digitalen Raum erobern kann und warum man sich weniger Gedanken um den Erfolg einer Aktion machen sollte.

STANDARD: Du hast 2019 Radikale Töchter gegründet. Wie bist du Aktivismustrainerin geworden?

Cesy: Es reicht nicht aus, wenn einige wenige politische Aktionskunst machen, es müssen mehr werden – durch meine Arbeit im Zentrum für Politische Schönheit habe ich gesehen, wie Menschen, die sich davor für unpolitisch hielten, inspiriert von den Kunstaktionen plötzlich selber Lust hatten, sich einzubringen. Daraus ist die Idee entstanden, Radikale Töchter zu gründen und unsere Methoden, die ich über Jahre trainiert habe, an viele Menschen weiterzugeben. Beim künstlerischen Aktivismus steht nicht so sehr das Ergebnis im Vordergrund, sondern eher, dass wir überhaupt erst anfangen, uns einzusetzen. Es geht darum, sich an Bildern und Geschichten zu versuchen, die Hoffnung machen, Mut zu geben, ins Handeln zu kommen.

STANDARD: Wie ist deine erste Aktion abgelaufen?

Cesy: Meine erste Aktion war die Kindertransporthilfe des Bundes vom Zentrum für Politische Schönheit. Wir haben ein Beispiel nach historischem Vorbild – damals 1938/39 wurden über zehntausend jüdische Kinder durch die Zivilgesellschaft in England gerettet – übersetzt auf die Geflüchteten des Bürgerkrieges in Syrien.

STANDARD: Gibt es Beispiele für gelungene Aktionen, die dir besonders gut gefallen?

Cesy: Ich liebe das Kollektiv Guerrilla Girls, das seit vielen Jahren gegen Sexismus und Rassismus in der Kunstszene vorgehen. Auch die Organisation Exit Deutschland macht immer wieder gelungene Aktionen, beispielsweise den "Unfreiwilligen Spendenlauf von Nazis" bei einem Naziaufmarsch. Auch "Rocco und seine Brüder" ist ein Kollektiv, das sich lohnt anzuschauen, und natürlich Klassiker wie The Yes Men oder Christoph Schlingensief (Anm.: deutscher Regisseur und Aktionskünstler, 1960–2010) mit der großartigen Aktion Ausländer raus! bei den Wiener Festwochen. (Anm.: Im Stil von Big Brother befanden sich Asylsuchende in einem Container. Das Publikum konnte abstimmen, wer den Container und das Land verlassen musste.)

STANDARD: Was braucht es für eine erfolgreiche Aktion im digitalen Raum?

Cesy: Ich finde, eine Kunstaktion kann schon erfolgreich sein, wenn sie einige wenige Menschen erreicht, aber damit eine Veränderung in ihrem Verhalten bewirkt, sie zum Handeln bringt oder ihnen die Augen öffnet. Was uns häufig daran hindert, überhaupt erst anzufangen, politisch aktiv zu werden, ist der Gedanke: Was bringt das schon? Letztendlich ist aber jeder prodemokratische oder antirassistische Kommentar wichtig, weil wir zeigen, dass wir da sind und dass wir viele sind. Wenn wir vor dem Anfangen schon darüber nachdenken, ob die Aktion erfolgreich sein könnte, ist das oft ein Grund, uns davon abzuhalten, überhaupt anzufangen.

STANDARD: Gibt es Plattformen, die sich besser eignen als andere?

Cesy: Das Thema bestimmt häufig die Plattform, weil es vorgibt, wen man erreichen möchte. Will ich Journalist*innen oder Politiker*innen erreichen, ist natürlich Twitter, jetzt X, interessant. Wenn man junge Menschen mit Content erreichen will, eignet sich eher Tiktok. Aber ganz generell finden wir es spannend, im digitalen Raum auf "unlikely platforms" unterwegs zu sein: Nachbarschaftsplattformen, Chats, Google Rezensionen oder Google Maps, wo man Orte umbenennen oder neue bestimmen kann. Spannend ist auch, Datingportale als politische Plattform zu nutzen, um zu schauen, wie man Leute mit politischen Themen erreichen kann.

Auf der Website werden Workshops für Unternehmen und Privatpersonen angeboten. Radikale Töchter/Website

STANDARD: In letzter Zeit häufen sich die Schlagzeilen rund um Radikalisierung auf Tiktok. Kann man Tiktok auch für den guten Zweck sinnvoll nutzen?

Cesy: Die Tendenz, dass es eine unfassbare Reichweite vor allem von rechtsextremen Gruppen gibt, ist nicht außer Acht zu lassen. Die Plattform kann extrem süchtig machen. Und wenn Jugendliche mit ihren Eltern nicht über politische Themen reden, können sie reingezogen werden in einen gefährlichen Sog von Bullshit-Information. Wir denken allerdings, dass Tiktok nicht weggehen wird, dafür funktioniert es zu gut. Wie viele Dinge, die attraktiv sind, kann es aber auch für etwas Gutes genutzt werden. Es geht darum, dass wir uns die Bühnen nehmen auf der Plattform und zeigen, dass es demokratische und positive Beispiele von Menschen gibt, die etwas vorantreiben. Chinesische Userinnen haben beispielsweise Make-up-Videos hochgeladen, in denen sie über die Missstände in Uiguren-Lagern gesprochen haben, während sie sich geschminkt haben. Das ist eine Möglichkeit, wie ich in einer Autokratie, in der ich Dinge nicht sagen darf, mit meinen Inhalten trotzdem durchkomme.

STANDARD: Worauf achtet man bei der "Untersuchung des öffentlichen Raums"? Lässt sich das Konzept in den digitalen Raum übertragen?

Cesy: Die Untersuchung des öffentlichen Raums hat viel damit zu tun, wie man diese Bühne nutzen kann. Das geht auch im digitalen Raum: Welche Medien muss ich nutzen? Was funktioniert hier gut? Ist das Schrift, Farbe, Video oder Ton? Kann ich in VR- oder Gaming-Räume reingehen, von Influencern gefeaturt werden? Die Begehung des Raumes ist ein neugieriges Umsehen, was in diesem Raum möglich ist. Wann ist da viel Traffic, und was muss ich tun, um die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen?

STANDARD: Was bedeutet "produktive Penetranz"?

Cesy: Produktive Penetranz führt zu Erfolg. Es geht darum, dranzubleiben und nach neuen Wegen zu suchen, wenn wir auf dem einen Weg nicht weiterkommen. Penetranz kann Talent, Wissen oder sogar finanzielle Ressourcen ersetzen.

STANDARD: Bleibt es meist beim Entwurf, oder werden die Workshop-Projekte von den Teilnehmenden auch umgesetzt?

Cesy: Viele Workshops sind nicht darauf angelegt, dass Menschen danach Aktionskünstler*innen sind. Es geht vielmehr darum, kreative Methoden zu erlernen, das eigene politische Thema zu finden, inspiriert zu werden und die Wut und Ohnmacht in Mut und Handlung zu verwandeln. Wir haben auch Workshops mit NGOs oder Gewerkschaften, wo es um ein bestimmtes Thema geht, welches dann auch als Kunstaktion auf die Straße gebracht wird.

STANDARD: Hast du Tipps fürs "erste Mal"?

Cesy: Das Allerwichtigste ist, dass man ein klares, konkretes Thema hat. Oft werden zu große oder allgemeine Themen gewählt wie: "Ich will was gegen die Klimakrise tun" oder "Ich will Faschismus bekämpfen". Das funktioniert als Aktion nicht so gut. Man muss sich was Konkretes rausnehmen: eine unfassbare Aussage eines Politikers oder die Vermüllung im eigenen Stadtpark. Und dann sucht man sich am besten eine Bande von gleichgesinnten Menschen. "Einfach machen", ausprobieren und Mut zum Scheitern ist noch wichtig. (Lisa Haberkorn, 31.5.2024)

Radikale Töchter sind am 31. 5. und 1. 6. bei den Wiener Festwochen vertreten.