Am Fronleichnam-Wochenende kommt es immer wieder zu starkem Reiseverkehr – und Unfällen. APA/FRANZ NEUMAYR

Wien – Die Zahl der Verkehrstoten auf Österreichs Straßen ist laut einer Zwischenbilanz (Stichtag 26. Mai) des ÖAMTC mit 96 tödlich verunglückten Personen um 25 Prozent niedriger als im Vorjahr. Trotzdem warnt der Automobilclub, denn mit Fronleichnam stehe ein verlängertes Wochenende bevor, das immer wieder von schweren Unfällen überschattet werde, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.

ÖAMTC-Verkehrstechniker David Nosé rief zu Vorsicht und gegenseitiger Rücksichtnahme auf. "In den vergangenen zehn Jahren starben an den Fronleichnam-Wochenenden in Österreich insgesamt 67 Menschen bei Verkehrsunfällen, mehr als 5000 wurden verletzt", so Nosé unter Berufung auf Daten der Statistik Austria.

Bisher 13 verunglückte Motorradfahrer

40 Prozent der tödlichen Pkw-Unfälle in laufenden Jahr waren laut ÖAMTC Frontalkollisionen – überwiegend aufgrund von Unachtsamkeit oder Ablenkung. Hierzu hielt Nosé fest: "Wir sehen, dass diese Zahlen nicht nachhaltig zurückgehen. Potenzial, Abhilfe zu schaffen, haben Fahrassistenzsysteme wie zum Beispiel der Notfall-Spurhalteassistent. Dieser ist mit Juli 2024 in allen neu zugelassenen Pkws vorgeschrieben."

Der heurige Saisonstart ist für die meisten Biker bereits erfolgt – das erkenne man leider auch schon an der Statistik: Bisher kamen 13 Motorradfahrende bei Verkehrsunfällen ums Leben. (APA, 28.5.2024)