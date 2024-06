Die RONDO-Redaktion besucht Freibäder, Seen und Badeteiche jenseits der Stadtgrenze

Strandpark Plank am Kamp

Es gibt einige Gründe, zum Naturbaden ins Kamptal zu fahren. Einer ist das hübsche, rot-weiß gestrichene Badehaus aus Holz – fürs leibliche Wohl sorgt der Strandheurige.

plank-am-kamp.at

Auteich Spillern

An diesem Naturgewässer in der Spillerner Au lässt es sich gut baden und vor allem entspannen. Denn Ruhe steht hier an erster Stelle. Die Liegefläche ist riesig, es gibt zahlreiche Spielmöglichkeiten und eine Kantine.



auteich-spillern.at

Terrassenbad Drosendorf

Kopfsprung ins kühle Nass APA/dpa/Julian Stratenschulte

Eine Cocktailbar, die von einem Bolivianer in einem Waldviertler Freibad geführt wird, ist nicht alltäglich. Und original 70er-Jahre-Flair ist auch schon selten. Beides findet man noch im Terrassenbad.



drosendorf.at/Terrassenbad_Drosendorf

Badesee Apetlon

Auch schon einmal im Schlamm steckengeblieben beim übermütigen Köpfler in den Neusiedlersee? So ein echter Steppensee ist halt nichts fürs schwimmende Volk! Eine ehemalige Schottergrube wie jene in Apetlon dagegen sehr wohl. Der kleine Badesee mit Buffet bleibt auch im Hochsommer erfrischend kühl und sein Wasser dank der Kiesel schön klar.

gemeinde-apetlon.at

Badestrand Luberegg

Dieser natürliche Sandstrand am Donauufer bei Emmersdorf eignet sich hervorragend, um mit Fake-Fotos von einem vermeintlichen Karibikstrand auf Insta anzugeben! Aber Achtung bei der Wahl des Bildausschnitts: Gegenüber liegt Stift Melk. (red, 3.6.2024)



emmersdorf.at