Donna Leon möchte ihren Kopf nicht ständig mit Informationen füttern, sondern selbst über ihre Meinung zu einem Thema nachdenken. APA/Sebastian Gollnow

Die Bestsellerautorin Donna Leon (81) schreibt im neuesten Venedig-Krimi (Comissario Brunettis 33. Fall) von Instagram und Cloudspeichern, aber sie selbst besitzt noch nicht einmal ein Smartphone. "Ich habe keine Verwendung dafür", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Ich möchte meinen Kopf nicht ständig mit Informationen füttern. Ich will in Ruhe dasitzen und über meine Meinung zu diesem oder jenem nachdenken."

Ähnlich halte sie es mit dem Fernsehen, für das viele ihre erfolgreichen Brunetti-Krimis in Deutschland verfilmt worden sind. "Ich habe noch nie mit einem Fernseher gelebt", sagte die Autorin, die Jahrzehnte in Venedig wohnte und wegen der vielen Touristen 2007 von dort in die Schweiz gezogen ist. Eine Neuerung plane sie aber jetzt: "Ich beschäftige mich mit der Möglichkeit eines Dumb Phone" – übersetzt etwa "Dummes Telefon". Gemeint sind Handys ohne Internetzugang. "Ich brauche eins, mit dem man anrufen kann, das ist alles", sagte Leon. Das neue Buch Feuerprobe ist ab Mittwoch in den Buchhandlungen. (APA, dpa, 28.5.2024)